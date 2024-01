Sofía Vergara confiesa que sus pechos y cuerpo le abrieron “todas las puertas” a sus 20 años

Sofía Vergara interpreta a la narcotraficante “Griselda”. Foto: GettyImage

Sofía Vergara personifica a “Griselda”, una narcotraficante colombiana que se hizo de un nombre gracias a su físico, algo con lo que se identifica la colombiana.

La actriz colombiana se encuentra promocionando la miniserie donde participa y durante una entrevista el periódico El País aseguró que sus “tetas gigantes y este cuerpo me abrieron todas las puertas, fue mi pasaporte al mundo con 20 años”.

A Sofía Vergara le cuestionaron si le “sonaba” que el “show” que protagoniza aluden al personaje que interpreta, Griselda Blanco, fue exitosa por su físico.

“Pero, claro. Sería absurdo negarlo y que eso me hiciera sentir mal”, sentenció.

La actriz recuerda que su físico le “abrió” todas las puertas cuando empezó como modelo y es que de acuerdo con Fox News a la colombiana la abordó un fotógrafo en una playa y y le ofreció protagonizar un comercial, lo cual hizo a sus 17 años.

Tras ello, comenzó una carrera como modelo y actriz hasta que ganó reconocimiento internacional gracias a su papel de Gloria en “Modern Family”.

Aunque, Vergara acepta que su silueta la ayudó en aquel tiempo, destacó que, a sus 51 años, continúa “dentro” del medio por otras razones.

“No le temo al riesgo, trabajo como nadie, tengo personalidad, siempre he estado vigilante a lo que había fuera y no he tenido miedo”, dijo.

A pesar de que Sofía Vergara consiguió oportunidades gracias a su fortuita complexión, igualmente ha dejado de recibirlas a causa de ella.

“Soy una latina que no parece latina, y no tengo las mismas oportunidades que los actores americanos”, aseveró en su plática con el diario español.