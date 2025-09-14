Julio César Chávez, Marc Anthony y Sofía Vergara, entre los VIP de la pelea Canelo vs. Crawford

| 22:19 | José Antonio Romero Santiago | UnoTV
Sofía Vergara, Marc Anthony y más: famosos que vieron la pelea Canelo vs. Crawford
Famosos vieron la pelea Canelo vs. Crawford. Foto: AFP

Desde actores, actrices, cantantes y exdeportistas, fueron parte de los famosos que vieron la pelea Canelo vs. Crawford la noche de este sábado 13 de septiembre, y donde el Himno Nacional de México fue uno de los temas que también llamaron la atención. 

El Allegiant Stadium de Las Vegas, casa de los Raiders de la NFL, fue la sede de este combate entre el pugilista mexicano y el estadounidense, ante poco más de 70 mil personas.

¿Qué famosos estuvieron en la pelea Canelo vs. Crawford? 

Sofía Vergara, Marc Anthony, Macaulay Culkin, Jason Statham y Julio César Chávez fueron algunos de los famosos que vieron la pelea Canelo vs. Crawford

Julio César Chávez

El gran campeón mexicano no podía perderse esta pelea, y lució una gran sonrisa:

Sofía Vergara 

La actriz y modelo colombiana fue hasta las instalaciones del Canelo para desearle surerte y tomarse una foto: 

Marc Anthony 

El cantautor y actor estadounidense lució un sobrio traje oscuro y lentes:

[TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESASAR: Susana Zabaleta canta un éxito de Bad Bunny y enloquece las redes

Macaulay Culkin 

El actor redordado por la película “Mi pobre angelito” también estuvo presente y sentado junto a Brenda Song, una actriz, cantante, modelo y compositora estadounidense: 

Michael J. Fox

El actor ya retirado acudió a Las Vegas para ser parte de la pelea entre el Canelo y Crawford:

Jason Statham 

El actor de Hollywood estuvo en este combate, además brindó algunas palabras para los medios que estaban afuera del recinto: 

Wiz Khalifa 

El rapero estadounidense acudió a saludar a su compatriota Crawford: 

Mike Tyson 

El expugilista también se dio cita a este evento en Las Vegas: 

[TE PODRÍA INTERESASAR: Influencer Tammy Parra es criticada por apoyar a víctimas de explosión de pipa en Iztapalapa

Evander Holyfield 

Otro gran exboxeador que tampoco quería perderse la pelea: 

Marshawn Lynch 

El excorredor de la NFL no solo estuvo en el evento, sino también interactuó en su faceta como fotógrafo: 

Angel Reese 

La basquetbolista estadounidense llegó con un imponente look en tono negro: 

Te recomendamos:

Susana Zabaleta canta un éxito de Bad Bunny y enloquece las redes

Entretenimiento

Susana Zabaleta canta un éxito de Bad Bunny y enloquece las redes

Las 3 películas clave sobre la vida de los grandes pintores mexicanos

Entretenimiento

Las 3 películas clave sobre la vida de los grandes pintores mexicanos

Guana salva a Dalílah Polanco de la placa de eliminación en LCDLF

Entretenimiento

Guana salva a Dalílah Polanco de la placa de eliminación en LCDLF

Festival del Terror 2025 sorprende con más shows, atracciones y un ambiente de ultratumba en Six Flags

Entretenimiento

Festival del Terror 2025 sorprende con más shows, atracciones y un ambiente de ultratumba en Six Flags

Etiquetas: , , , , ,