Julio César Chávez, Marc Anthony y Sofía Vergara, entre los VIP de la pelea Canelo vs. Crawford

Famosos vieron la pelea Canelo vs. Crawford. Foto: AFP

Desde actores, actrices, cantantes y exdeportistas, fueron parte de los famosos que vieron la pelea Canelo vs. Crawford la noche de este sábado 13 de septiembre, y donde el Himno Nacional de México fue uno de los temas que también llamaron la atención.

El Allegiant Stadium de Las Vegas, casa de los Raiders de la NFL, fue la sede de este combate entre el pugilista mexicano y el estadounidense, ante poco más de 70 mil personas.

¿Qué famosos estuvieron en la pelea Canelo vs. Crawford?

Sofía Vergara, Marc Anthony, Macaulay Culkin, Jason Statham y Julio César Chávez fueron algunos de los famosos que vieron la pelea Canelo vs. Crawford:

Julio César Chávez

El gran campeón mexicano no podía perderse esta pelea, y lució una gran sonrisa:

Sofía Vergara

La actriz y modelo colombiana fue hasta las instalaciones del Canelo para desearle surerte y tomarse una foto:

Marc Anthony

El cantautor y actor estadounidense lució un sobrio traje oscuro y lentes:

Macaulay Culkin

El actor redordado por la película “Mi pobre angelito” también estuvo presente y sentado junto a Brenda Song, una actriz, cantante, modelo y compositora estadounidense:

Michael J. Fox

El actor ya retirado acudió a Las Vegas para ser parte de la pelea entre el Canelo y Crawford:

Jason Statham

El actor de Hollywood estuvo en este combate, además brindó algunas palabras para los medios que estaban afuera del recinto:

Wiz Khalifa

El rapero estadounidense acudió a saludar a su compatriota Crawford:

Mike Tyson

El expugilista también se dio cita a este evento en Las Vegas:

Evander Holyfield

Otro gran exboxeador que tampoco quería perderse la pelea:

Marshawn Lynch

El excorredor de la NFL no solo estuvo en el evento, sino también interactuó en su faceta como fotógrafo:

Angel Reese

La basquetbolista estadounidense llegó con un imponente look en tono negro: