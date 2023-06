Sole Giménez festeja 40 años de carrera con grabación de la última canción que compuso Armando Manzanero

La reconocida cantante española, Solé Giménez, se encuentra en pleno festejo de sus 40 años de carrera artística. Con motivo de este importante logró, lanzó un nuevo disco en vivo titulado “Celebración”, en el cual se incluye la última canción que compuso el mexicano Armando Manzanero.

En entrevista con UnoTV, Sole Gimenez dijo estar honrada y orgullosa de que Armando Manzanero le diera su última canción que compuso antes de morir la cual se titula “Te espero” y la cantó en colaboración del cantante español Antonio José.

“Fue el maestro Armando Manzanero que me llamó en el otoño del año 2019 para decirme que tenía una canción y que quería que yo la cantara. A la hora de hacer el repertorio de este disco me parecía que teníamos que honrar la memoria del maestro y me pareció indicado que fuera una de las canciones que estrenamos en este en este concierto y en este disco”.

