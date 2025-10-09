GENERANDO AUDIO...

Alejandra Guzmán se recupera. FOTO: Cuartoscuro

Alejandra Guzmán fue hospitalizada debido a una cirugía de columna vertebral, informó la periodista Pati Chapoy. La intérprete de “Eternamente Bella” respondió positivamente al tratamiento médico.

Hace unos días, a través de redes sociales, se viralizó la preocupación de sus seguidores, quienes señalaban que la cantante había sido hospitalizada de emergencia, sin que su equipo o personas cercanas confirmaran su estado.

¿Alejandra Guzmán está fuera de peligro?

Chapoy confirmó en su programa Ventaneando, que Alejandra Guzmán fue operada el 7 de octubre de 2025 de la columna vertebral. Aunque no proporcionó más detalles, recordó que hace algunos meses la cantante de rock había informado que padecía hernias discales.

La conductora explicó que se trató de una operación delicada para corregir su condición, pero aseguró que salió perfectamente bien y ahora se encuentra en recuperación.

“La información que tenemos en este momento es que salió perfectamente bien de la operación, se está reponiendo y está muy bien”, señaló Pati Chapoy.

La hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán aún no ha emitido un comunicado oficial sobre su estado actual.

Estado de salud de Alejandra Guzmán

El pasado 24 de julio, la cantante compartió un comunicado en Instagram, donde informó que tuvo que reprogramar sus conciertos de 2025 para 2026, tras una intervención quirúrgica derivada del show que ofreció en Monterrey el 18 de julio de 2025.

Aunque reconoció que la decisión fue difícil, afirmó que era una pausa necesaria para garantizar su regreso a los escenarios con energía, entrega y calidad.

“Estoy comprometida con mi recuperación y con volver más fuerte para brindarles el Brilla Tour que esperan y merecen”, escribió la cantante.

Cirugías y padecimientos de Alejandra Guzmán