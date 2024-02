Sonia Sahar niega conocer a Nicki Nicole tras polémica con Peso Pluma

Nicki Nicole rompió su relación con Peso Pluma. Foto: AFP

Sonia Sahar, la mujer que se relaciona con Peso Pluma, publicó un video donde asegura que no conoce a Nicki Nicole y que no quiso romper una relación.

La mujer que se identifica como influencer en Los Ángeles publicó un breve video en su cuenta de Instagram, la cual volvió abrir después de cerrarla tras destaparse el escándalo con Peso Pluma, y pidió parar el bullying que le hacen y que no tuvo malas intenciones.

Esto dijo Sonia Sahar sobre Peso Pluma

En una primera declaración, un mensaje en sus redes sociales, la joven aseguró que toda historia tiene dos lados, ahora publicó un video donde reconoce que sí sabe quién es Peso Pluma, pero su ahora exnovia, Nicki Nicole, no.

“Sí, sé quien es Peso Pluma, pero no sé español y no estoy al día con noticias en español. No sabía sobre su vida personal o su actual estado civil, no sé quien es ella (Nicki Nicole)”.

La modelo aprovechó para pedirle a los usuarios que paren los ataques que está recibiendo en su contra, ya que jamás fue su intención romper esta relación: “quiero pedir que paren el bullying, porque no es la persona que soy. No tenía intenciones de que ellos rompieran ni nada por el estilo”.

¿Quién es Sonia Sahar?

Sonia Sahar se describe como influencer y creadora digital. En su perfil de Instagram cuenta con más de 70 mil seguidores, con quienes presume de sus viajes y otros lujos.

Poco se sabe de la mujer que señalan como la tercera en discordia en la relación entre Peso Pluma y Nicki Nicole. Después de la difusión del video la cantante argentina terminó con el exponente de los corridos tumbados tras darse a conocer la supuesta infidelidad.

Nicki Nicole publicó un mensaje en sus redes sociales para confirmar que ella se enteró de la traición al igual que todos, por medio del video que se hizo viral donde Peso Pluma es captado de la mano con una mujer en un casino de Las Vegas.

El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes”, es lo que escribió Nicki Nicole en sus redes.