Sonideros, considerados Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX, darán concierto de high energy

Sonido de high energy en concierto. Foto: Fernando Franco

En octubre de 2023 los sonideros y la cultura sonidera, aquella que gira en torno al baile, los discos, la iluminación, los shows ballets y las tornamesas, además del acompañamiento de la voz que va presentando canciones y de paso mandando saludos a quienes asisten a los “toquínes”, fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México (CDMX).

En este tenor y con el objetivo de seguir preservando la expresión de la cultura sonidera en la capital del país, tal como dicta la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial, sonidos de música high energy, techno y new beat, también conocidos como discoteques móviles, darán un concierto en la CDMX el próximo sábado 18 de noviembre.

Entre lo atractivo de este evento, el cual se realizará en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, a un costado del Foro Sol, destaca la presencia del grupo femenino estadounidense The Flirts, que vio la luz en la década de los 80 y que es, sin lugar a dudas, el estandarte del afamado productor de high energy Bobby “O” Orlando.

Toma nota: Los equipos de audio que se presentarán en el foro citado para seguir promoviendo el fenómeno cultural y social llamado sonidero, en el cual destaca la intervención de sus canciones, la selección de amplias colecciones discográficas y el estilo de locución y animación, serán Winners, Montarbo, Montesquiu, Vanees y Farenheit.

En entrevista con UnoTV, Abelardo, uno de los organizadores y propietario de la discoteque móvil Farenheit, señala que, además de la producción de los cinco sonidos, en el evento se presentará el guatemalteco Fabio “Lobo” Vázquez, quien en el 2020 se viralizó en redes sociales por bailar el tema de high energy “Danger”, precisamente de The Flirts, lo cual lo llevó a colaborar con personalidades como Will Smith y a grabar algunos comerciales para televisión.

El high energy, con un nuevo auge

Por su parte, Antonio Morales, la voz de sonido Winners, afirma que el high energy, que deviene del disco y el pop que se gestaron en los años 70, está teniendo un nuevo auge en México y las nuevas generaciones se están acercando cada vez más a este género musical cuyos máximos exponentes son Divine, Sabrina, Trans X, Pluton&The Humanoids, Fancy, Bad Boys Blue, Lime, Sylvester entre otros.

“El high energy nunca ha perdido vigencia, pero sí tiene un repunte actualmente y en el evento de la Sala de Armas se podrá apreciar a The Flirts, el grupo más importante y vigente de la escena high energy. En particular, somos fans del trabajo del señor Boby Orlando y The Flirts es uno de los grupos icónicos que produjo”, abunda, por su parte, Abelardo de Farenheit, sonido con 34 años de trayectoria.

En el entendido de seguir preservando eso que el jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, señala como un “fenómeno único, auténticamente popular, que ha inundado las calles de barrios y colonias de la ciudad, con baile y felicidad”, el concierto que sonideros brindarán forma parte de un proyecto llamado high energy flashback el cual busca generar un espacio para todos los equipos pioneros del género musical mencionado.

Al abundar sobre el evento sonidero que se realizará el mismo día que el Corona Capital, a sólo unos pasos, Antonio Morales, de Winners, resalta que la producción estará conformada por audio, iluminación, show ballet, música y Djs, “algo que no se ha visto”.

“Winners llevará un equipo de gama alta para un evento de gama alta. Toda la experiencia que hemos recolectado en nuestros 44 años como sonido la vamos a plasmar en el evento. Se trata de que la gente salga ganando en ambiente, música, ritmo y las nuevas generaciones conozcan de dónde parten los ritmos modernos. El high energy, musicalmente hablando, usa secuencias. Digamos que es música electrónica que ha evolucionado, a lo largo del tiempo, en diferentes ramificaciones”. Antonio Morales.

Toma nota: Entre los sonidos que han preservado la cultura high energy por más de tres décadas se encuentran el legendario Top System, Sound Set, Valentino, King Kong, Polymarchs, Patrick Miller, Winners, Montarbo, Sheriff, entre muchos más.

Por su parte, Abelardo, abunda que la nostalgia, el retro y vintage se harán presentes en la Sala de Armas, ya que es seguro que seguidores del high energy de la década de los 80 asistan acompañados ahora de hijos y hasta nietos: “Tenemos la satisfacción de que estos eventos, que arrancamos con Polymarchs en este mismo año, son incluyentes tanto en público como equipos de sonido”.

Sonidos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX

Fue el pasado 6 de octubre cuando en la Gaceta de la CDMX se estableció que los sonideros son Patrimonio Cultural Inmaterial de la capital del país. La declaración tiene como finalidad establecer la responsabilidad de preservar dicha expresión, a través del Plan de Salvaguardia, ya que, tal como lo expresa el documento, “la cultura sonidera es un fenómeno cultural y social”.

Al respecto, Antonio, voz y propietario de sonido Winners, en su momento una de las discoteques móviles más grandes de América Latina, considera que la declaratoria los beneficia, puesto que busca preservar a lo que se dedican, su trabajo y la cultura del baile.

“Somos latinos y los latinos traemos la música y la alegría por dentro, somos muy diferentes a gente de otras regiones. Necesitamos música, divertirnos y distraernos. Yo creo que no hay techo, vamos a tratar de darle continuidad a todo esto, incluyendo a mucha gente, tratando de contagiar esa alegría, ese ánimo de bailar a las nuevas generaciones. Ahora que va todo tan rápido, que se den la oportunidad de conocer este movimiento que les va a encantar porque es energía en un ambiente muy sano en donde el baile es lo primordial”. Antonio Morales / Winners.

Al respecto, Abelardo, de Farenheit, señala que entre las cuestiones importantes de los sonidos se encuentran los vinilos que usan para mezclar en las “tocadas”: “La gente va a ver los discos de acetato girar sobre las tornamesas en un ámbito totalmente retro y vintage. Nosotros estamos casados con esa idea del coleccionismo, es una inversión que los sonidos hacemos en la parte musical”.

Finalmente, Juan Andrade, propietario de sonido Montesquiu, señala que la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX es algo que les da trascendencia y aunque les tocó vivirlo, afortunadamente, en esta época, es un legado para las nuevas generaciones y la juventud que ya está armando sus equipos de audio, que ya mezclan como Djs y que han comenzado a coleccionar vinilos.

¿Qué es el high energy?

El high energy es un estilo musical el cual deviene del disco y el pop que se gestaron en los años 70.

El high utiliza en sus composiciones teclados, sintetizadores, batería electrónica, caja de ritmos y secuenciadores.

En México, sonidos popularizaron este género en bailes que se realizaban el “Club de Periodistas”, auditorios, pistas y demás lugares donde hubiera un espacio considerable y a los cuales asistían (asisten) verdaderos bailarines desde los años 80.

En este apartado es importante referirse al género italo disco (que muchas veces se confunde con el high energy) que se originó en Italia, a partir de la serie “Italo Boot Mix”, un acoplado musical que contenía música disco alemana e italiana.

El italo disco tuvo su auge entre 1983 y 1986. El género, en su mayoría electrónico, se hacía acompañar por letras, cantadas en inglés, sin mucho contenido o coherencia; la mayoría hablaban de amor, robots y el espacio exterior.

¿Qué es la “cultura sonidera”?

La “cultura sonidera” es una expresión de carácter festivo compuesta por distintos elementos donde confluyen la fusión de estilos musicales, la actuación de clubes de baile, el despliegue de iluminación y sonido, el ambiente, los promotores y las organizaciones, los comerciantes, el diseño y la gráfica popular, los conocimientos e innovaciones en tecnología y la difusión por medio de redes sociales, indica el decreto.

Una de las principales formas de expresión de la “cultura sonidera” son los bailes multitudinarios en el espacio público. Esto ha permitido una amplia difusión de diversos géneros musicales latinoamericanos, sus variantes y fusiones, como son: la cumbia, la salsa, la guaracha, el vallenato, la chicha y el son montuno, entre otros.

Dicha dinámica, según menciona la Gaceta Oficial capitalina, “ha promovido la introducción, promoción y apropiación popular de distintos ritmos, además de formas de bailar y de vestir en la Ciudad de México”.