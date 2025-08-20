Sonora Santanera, Los Yonic’s y La Trakalosa, en la Feria del Marisco 2025

GENERANDO AUDIO...

Feria del Marisco 2025. Foto: GettyImages/ilustativa

La ruta gastronómica continúa y ahora toca rumbo al Estado de México (Edomex): la Feria del Marisco 2025 en Zinacantepec, que del 22 al 24 de agosto llega a su duodécima edición con más sabor, música y tradición.

Este año participan alrededor de 70 marisquerías y pescaderías que prometen consentir a los asistentes con aguachiles, ceviches, tostadas, mojarras fritas, cocteles y ese “vuelve a la vida” que nunca falla. Todo con el sello de frescura que distingue a la región.

Pero la fiesta no se queda en lo gastronómico: el municipio busca promover la tradición marisquera, fortalecer la economía local y ofrecer entretenimiento para toda la familia.

Cartel musical y actividades

La feria también presume un cartel artístico de primera:

Sonora Santanera de Carlos Colorado con María Fernanda

Los Bybys

Los Yonic’s

Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey

Además, habrá carrera atlética de 5 kilómetros, funciones de lucha libre, presentaciones culturales y un gran carnaval para arrancar con todo la celebración.

Sedes y horarios

La feria se celebra en dos sedes principales, entre ellas el Pabellón de San Luis Mextepec, reconocido por su tradición en la venta de mariscos frescos y preparados.

El horario es de 12:00 p.m. a 10:00 p.m., con venta de bebidas alcohólicas solo hasta antes de las 10 de la noche, para garantizar un ambiente familiar y seguro.

Programa por día

Viernes 22 de agosto

9:30 am – Carnaval

11:00 am – Inauguración oficial

8:00 pm – Sonora Santanera de Carlos Colorado con María Fernanda

Sábado 23 de agosto

Presentaciones de danza y música desde las 11:00 am

8:00 pm – Los Bybys y Los Yonic’s

Domingo 24 de agosto

8:00 am – Carrera del Marisco (5 km)

9:00 pm – Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey

Una feria para saborear y disfrutar

Con mariscos frescos, buena música y actividades para todas las edades, la Feria del Marisco 2025 en Zinacantepec se consolida como uno de los encuentros gastronómicos más esperados del Estado de México.

Así que ya lo sabes: arma el plan con la familia o los amigos, porque este agosto el sabor del mar llega hasta la montaña mexiquense.

