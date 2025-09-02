Sorprende Alejandro Sanz en las calles de Puebla; nadie le pidió foto
Alejandro Sanz inicia su gira en México, se la ha visto realizando recorridos en el estado de Puebla para los dos eventos que tendrá en este mes en la entidad, lo que ha llamado la atención es una grabación en la calle donde va caminando sin que alguien se le acerque a pedir una fotografía o un autógrafo.
Aunque el cantante español intérprete de “Amiga mía”, “Corazón Partío” y “Pisando fuerte” tiene una gran cantidad de seguidores en tierras aztecas, no se ha visto abrumado por sus fanáticos y ha pasado desapercibido en Puebla.
Alejandro Sanz recorre calles de Puebla
A unos cuantos días de que inicien sus conciertos en Puebla, Sanz se dio una vuelta por las calles, algunos dicen que pasó por el Parían y 10 oriente.
La grabación de 33 segundos muestra a Alejandro Sanz, caminando entre los automóviles con una chamarra beige, una gorra negra, pantalones oscuros, lentes y unos tenis blancos.
[TE PUEDE INTERESAR: Alejandro Sanz niega señalamientos de fan: “Qué pena que este sentimiento se haya roto”]
Como la grabación lo capta de espaldas, no se alcanza a notar bien su rostro, aunque fue compartida también una fotografía de perfil cerca de una iglesia del centro de Puebla, donde ya hay adornos con motivos patrios.
¿Cuándo serán los conciertos de Alejandro Sanz en México?
Sanz tiene una larga lista de conciertos en nuestro país, para el caso de Puebla, los conciertos programados llegarán los días: miércoles 3 y jueves 4 de septiembre de 2025.
Estos serán los otros conciertos programados para los conciertos de Alejandro Sanz:
- Foro GNP Seguros en Mérida, sábado 6 de septiembre
- Foro GNP Seguros en Mérida, domingo 7 de septiembre
- Auditorio Nacional en CDMX, viernes 12 de septiembre
- Auditorio Nacional en CDMX, sábado 13 de septiembre
- Auditorio Nacional en CDMX, miércoles 17 de septiembre
- Auditorio Nacional en CDMX, jueves 18 de septiembre
- Arena Monterrey, en Monterrey, sábado 20 de septiembre
- Arena Monterrey, en Monterrey, domingo 21 de septiembre
- Arena Monterrey, en Monterrey, martes 23 de septiembre
- Auditorio TELMEX, en Guadalajara, jueves 25 de septiembre
- Auditorio TELMEX, en Guadalajara, sábado 27 de septiembre
- Auditorio TELMEX, en Guadalajara, domingo 28 de septiembre
- Hípico de Juriquilla, en Querétaro, jueves 2 de octubre
- La velaria de la feria, en León, sábado 4 de octubre
- Auditorio Nacional, en CDMX, jueves 9 de octubre
- Auditorio Nacional, en CDMX, viernes 10 de octubre
- Plaza del Ángel, en Chihuahua, domingo 12 de octubre
- Arena Potosí, en San Luis Potosí, jueves 16 de octubre
- Teatro al Aire Libre, en Villahermosa, sábado 18 de octubre
- Estadio Beto Ávila, en Veracruz, miércoles 22 de octubre
- Expo tampico, en Tampico, sábado 25 de octubre
- Coliseo centenario, en Torreón, miércoles 29 de octubre