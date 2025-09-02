GENERANDO AUDIO...

Alejandro Sanz tendrá sus conciertos en México. FOTO: AFP

Alejandro Sanz inicia su gira en México, se la ha visto realizando recorridos en el estado de Puebla para los dos eventos que tendrá en este mes en la entidad, lo que ha llamado la atención es una grabación en la calle donde va caminando sin que alguien se le acerque a pedir una fotografía o un autógrafo.

Aunque el cantante español intérprete de “Amiga mía”, “Corazón Partío” y “Pisando fuerte” tiene una gran cantidad de seguidores en tierras aztecas, no se ha visto abrumado por sus fanáticos y ha pasado desapercibido en Puebla.

Alejandro Sanz recorre calles de Puebla

A unos cuantos días de que inicien sus conciertos en Puebla, Sanz se dio una vuelta por las calles, algunos dicen que pasó por el Parían y 10 oriente.

La grabación de 33 segundos muestra a Alejandro Sanz, caminando entre los automóviles con una chamarra beige, una gorra negra, pantalones oscuros, lentes y unos tenis blancos.

Como la grabación lo capta de espaldas, no se alcanza a notar bien su rostro, aunque fue compartida también una fotografía de perfil cerca de una iglesia del centro de Puebla, donde ya hay adornos con motivos patrios.

¿Cuándo serán los conciertos de Alejandro Sanz en México?

Sanz tiene una larga lista de conciertos en nuestro país, para el caso de Puebla, los conciertos programados llegarán los días: miércoles 3 y jueves 4 de septiembre de 2025.

Estos serán los otros conciertos programados para los conciertos de Alejandro Sanz: