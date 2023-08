“Sonido de Libertad” llega a cines en México: ¿de qué trata esta polémica cinta?

“Sonido de Libertad”: ¿de qué trata y cuándo se estrena? – Foto: Claudia Lando

Sonido de Libertad, película producida e interpretada por Eduardo Verástegui llega a los cines de México a partir del 31 de agosto. Un filme basado en una historia real, que cuenta la misión de un hombre para rescatar a niños de los lugares más oscuros del mundo, incluido Colombia.

La cinta dirigida por Alejandro Gómez Monteverde tuvo su premier en la Ciudad de México con una alfombra roja en la que sus creadores y diversos famosos hablaron de la película, así como del tema que la rodea.

“Sonido de Libertad”: la cinta producida por Eduardo Verástegui – Foto: UnoTV

“Sonido de Libertad”, un proyecto de ocho años contra la trata de niños

Sonido de Libertad comenzó hace 8 años con la idea de convertir esta película en un movimiento global, para erradicar la trata de niños para explotación sexual, según Eduardo Verástegui.

“Finalmente se estrena después de ocho años de trabajo, ocho años de lucha por dos horas de su tiempo que dura la película (…) estoy muy agradecido porque esta película es un movimiento, es una misión que busca erradicar la trata de niños para la explotación sexual”. Eduardo Verástegui

El cineasta Alejandro Gómez Monteverde no esperaba que la película se estrenara en cines por la negativa de productoras y los detractores del tema. Sin embargo, ahora que su lanzamiento es un hecho, espera que la cinta llegue a Europa y China, en donde reconoce graves problemas de trata, pornografía y prostitución infantil.

Esta película narra la historia de Tim Ballard, un ex Agente de Seguridad Nacional de Estados Unidos que dejó su trabajo para dedicar su vida, sumergiéndose en el submundo del tráfico de personas a lo largo de Latinoamérica, a intentar salvar las vidas de cientos de niños.

El propio Tim Ballard llegó a la alfombra roja de “Sonido de Libertad” quien señaló que “la parte más difícil es que el mundo no quiere abrir los ojos” con respecto al tráfico de personas.

“Si no abrimos los ojos, no vamos a ver un cambio. No vamos a ver nuevas leyes y nuevos gobiernos que ponen como prioridad número 1 al bienestar de los niños. Esta película es la herramienta más importante que he visto en mi carrera y millones lo van a ver”. Tim Ballard

¿Qué piensan los famosos del tema de la película?

La actriz Karyme Lozano aseguró que las temáticas en torno a la trata de personas y la denuncia al respecto siempre le llegan al corazón. “Es algo que no debería existir, como adultos nuestro deber es proteger su inocencia. Es un tema que a todos nos llega y debemos estar todos alerta”.

Alexander Acha, cantante mexicano, señaló que Sonido de Libertad tiene el potencial de llamar a la conciencia sobre un dolor que “no podemos permitir que continúe“. También señaló que la lucha contra la trata de personas es una pelea muy difícil que los gobiernos han tratado de solventar.

Asimismo, el cantante Emmanuel dijo que no se solidariza solo con la cinta sino con el problema que retrata y denunció que es una realidad que golpea de frente a México.

“Es increíble lo que está ocurriendo y es increíble que el mundo lo acepte. Es increíble también que haya enemigos de esta película. Son enemigos de hacer un bien, es algo que sale de nuestra lógica. Lo que queremos es cuidar a los niños y si hay enemigos de esto es porque hay mucho dinero detrás”. Emmanuel

Leonardo García, actor mexicano, también aseguró que es una cinta que toca fibras fuertes. “Lo que pasa en la película no es ni una cuarta parte de lo que pasa en la realidad”. También precisó que múltiples productoras no quisieron sacar Sonido de Libertad y reconoció que pudieron existir amenazas para no lanzar la cinta.

Mel Gibson alienta al público para ver “Sonido de libertad”

El director de La pasión de Cristo, Mel Gibson, también se ha sumado a la campaña para promocionar la película en el marco de su llegada a salas de cines estadounidenses.

El cineasta, que trabajó de cerca con Jim Caviezel, protagonista de esta cinta, en el famoso filme sobre Jesús de Nazaret (que además marcó un antes y un después en su vida personal), alentó a la audiencia para que vayan a verla en cines.

“Uno de los problemas más inquietantes en el mundo hoy en día es el tráfico humano. Y particularmente, el tráfico de niños”, señaló Gibson en un video publicado en Instagram desde la cuenta oficial del productor mexicano Eduardo Verástegui. “Nuestro futuro son nuestros niños. El primer paso para erradicar este crimen es la concienciación”, recalcó el cineasta estadounidense refiriéndose al largometraje.