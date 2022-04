“Soy mexicana”: Belinda explica por qué está en España; dice que está “entre dos amores”

Después de que Belinda anunció que viviría en España, causando revuelo, ahora la famosa cantante, que acusó violencia de género tras su ruptura con Christian Nodal, aseguró que ama México y que siempre ha defendido al país.

“Lo que quise decir es que tengo mi familia española, yo nací en Madrid, eso no quiere decir que no sea mexicana, también hay personas que tiene doble nacionalidad, yo a México lo amo, siempre lo llevo en mi corazón a donde vaya”.

En entrevista para el programa Venga la Alegría, Belinda aseguró que su permanencia en España será de manera temporal.

“Estoy en España temporalmente viviendo. Tengo varios proyectos aquí, que voy a estar aquí varios meses, porque los proyectos no son de un día, son de muchos meses y yo tengo varios proyectos aquí y por eso estoy viviendo aquí (en España)”.

La joven, que recibió un costoso anillo de compromiso por parte de Christian Nodal, explicó que se siente que está entre dos amores.

“Amo México con todo mi corazón, siempre lo he defendido, en los malos momentos, yo siempre he estado apoyando a mi gente, siempre he estado ahí, desde muy chiquita y amo México y soy mexicana también, tanto México es mi país como España también, por nacimiento, y estoy entre dos amores, literal, México y España”.

