GENERANDO AUDIO...

Holograma de Stan Lee. Crédito: @cosmic_marvel

Stan Lee “volverá a la vida” gracias a un holograma interactivo con inteligencia artificial (IA) que será presentado durante la L.A. Comic Con 2025, del 26 al 28 de septiembre en Los Ángeles. Ocho años después de su muerte, los fans podrán tener una charla virtual con el legendario creador de Marvel en una experiencia desarrollada por Kartoon Studios, empresa que posee los derechos de su imagen.

Según confirmó The Hollywood Reporter, la instalación se llamará The Stan Lee Century e incluirá conversaciones interactivas, una galería de su legado, merchandising exclusivo y la posibilidad de tomarse selfies con el holograma.

¿Cómo será la experiencia del holograma de Stan Lee?

La experiencia ocupará más de 140 metros cuadrados, dentro del recinto de la convención.

Los asistentes podrán:

Ver una sesión grupal de Q&A con el holograma (10 a 15 minutos)

Tener una conversación individual de 3 a 4 minutos

Tomarse una selfie con Stan Lee digital

digital Recorrer una galería inmersiva de su vida y obra

Comprar productos oficiales y coleccionables

El acceso a estas actividades tendrá un costo adicional que va de 15 a 20 dólares, equivalentes a aproximadamente 260 a 345 pesos mexicanos, más cargos por servicio.

Stan Lee no dirá nada que no haya dicho en vida

Kartoon Studios aseguró que la inteligencia artificial fue entrenada exclusivamente con archivos reales de Stan Lee como entrevistas, paneles, grabaciones y apariciones públicas. La promesa es que el holograma nunca dirá frases que él no haya expresado.

“Nunca pondremos palabras en su boca que no haya dicho”. Andy Heyward, CEO de la compañía.

La empresa afirma que la intención es preservar la esencia y el pensamiento del creador de Spider-Man, no inventar nuevas ideas ni alterar su mensaje original.

Fans reaccionan: ¿homenaje con IA o explotación póstuma?

El anuncio dividió opiniones entre los seguidores de Marvel. Mientras algunos celebran la oportunidad de “revivir” a Stan Lee, otros cuestionan el uso de su imagen con fines comerciales, calificándolo como una falta de respeto.

En redes sociales, frases como “ni muerto lo dejan descansar” y “esto ya es demasiado” reflejan la incomodidad de parte del fandom.