¿Limaron asperezas? Stephanie Salas revela qué le dijo Luis Miguel en la boda de Michelle Salas

Stephanie Salas habló, como pocas veces, de Luis Miguel, y reveló lo que el “Sol” le dijo durante una plática que sostuvieron durante la boda de su hija Michelle Salas con el empresario Danilo Diaz, en Italia.

¿Qué le dijo Luis Miguel a Stephanie Salas?

En un encuentro con varios programas de televisión, entre ellos, De primera mano, la nieta de Silvia Pinal confesó, sin dar mayores detalles, que Luis Miguel le agradeció por la crianza de la modelo.

“La verdad es que sí (me reconoció como madre). No voy a decir las palabras, pero, así como lo dijiste. La verdad es que hay buena energía en el ambiente. Sí les puedo decir: las cosas se están poniendo en donde deben de estar, en un lugar correcto y yo me siento plena”

La integrante de la dinastía Pinal, aseguró que no es una mujer rencorosa y afirmó que todo lo que a su hija le haga bien es bueno para ella, también.

“Lo único que te puedo decir es que lo que le pase a ella para bien, para mí es bueno. Lo que tenga que ser bueno, es bienvenido. No soy una mujer resentida, rencorosa, que no se habla”

Salas, se dijo feliz por la etapa que vive su hija Michelle con Danilo tras varios años de noviazgo.

“Les deseo el bien a todos. No tengo por qué estar metida en rollos. Al contrario, fui muy feliz en ese momento que se realizó el enlace de mi hija con su pareja Danilo, de tantos años… Maduras también. Te vuelves una mujer plena de ver que tus hijos, tu sangre, tus lazos, que se están consolidando, está madurando… Eso a mí, como mamá, es mi mejor regalo”

Finalmente, Stephanie Salas, compartió que la boda de su hija fue muy bonita, pese a las complicaciones de salud de su madre Sylvia Pasquel, quien no acudió al enlace tras sufrir una fuerte caída que la llevó al hospital.