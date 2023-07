¿Qué pasó? Stephanie Salas y Humberto Zurita se separan tras 10 meses de noviazgo

En una noticia que ha sorprendido a sus seguidores, la reconocida cantante y actriz Stephanie Salas y el actor Humberto Zurita le han puesto fin a su relación después de 10 meses de noviazgo. Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, la pareja tomó la decisión de continuar su vida por separado.

El corto pero intenso romance de la pareja ha sido objeto de atención mediática desde que se hizo pública su relación. Ambos compartían momentos juntos en sus redes sociales, generando cariño y simpatía entre sus fanáticos, quienes veían con ilusión el crecimiento de este amor en la industria del entretenimiento.

Sin embargo, en una declaración hecha por Gustavo Adolfo Infante, en su programa de YouTube, aseguró que Stephanie Salas y Humberto Zurita han decidido tomar caminos diferentes en sus vidas.

“Tengo una exclusiva que darles. Pero no me gusta, me apena porque hacían bonita pareja, que tronaron Stephanie Salas y Humberto Zurita. Tronaron, eso me pasa gente que los conoce bien, ojalá y hayan terminado bien, ojalá todos estén bien”.

Gustavo Adolfo Infante