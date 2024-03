Steve Martin estrena documental que muestra su presente y pasado como actor y comediante

Steve Martin mostrará por qué dejó la comedia en documental. Foto: Apple+.

Steve Martin es una de las figuras más queridas y enigmáticas del mundo del entretenimiento, contara su historia por primera vez desde dos puntos de vista distintos, el presente y el pasado. El comediante hará una reflexión sobre cómo sus inicios lo llevaron hasta su satisfactoria vida.

“STEVE! (martin) a Documentary in 2 Pieces” es un documental que ahonda sobre las pruebas y triunfos personales y profesionales del reconocido actor. Acompañadas de imágenes nunca antes vistas de la estrella de Hollywood.

“Then” narra las primeras luchas de Steve Martin y su ascenso para revolucionar el stand-up antes de alejarse de los escenarios a los 35 años. “Now” se centra en el presente, con el actor en los años dorados de su carrera, recorriendo la transformación que lo llevó a la felicidad en su arte y vida personal.

El documental STEVE! (martin) a documentary in 2 Pieces se estrenará a nivel mundial por Apple TV+ el 29 de marzo y fue dirigido por Morgan Neville, quien platicó con Unotv.com sobre este proyecto.

Así comenzó el documental Steve

El cineasta Morgan Neville recibió una llamada telefónica hace más de tres años, antes de que el actor comenzara el rodaje de la serie “Only Murders on the Building” en la que le informaron que el señor Steve Martin estaba interesado en hacer un documental sobre su vida y que quería reunirse con él.

“Tuvimos una gran charla y hablamos de nuestros hijos, de arte y hablamos de varias cosas”. Morgan Neville, director del documental Steve.

Neville aseguró, que para él fue un honor hacer este proyecto pues desde que era niño era fan de Martin: “memoricé sus álbumes, lo vi ponerse de pie cuando yo tenía 12 años. Siento que es una persona que tiene cultura alta y baja, lo que lo hace que pueda ser estúpidamente divertido e intelectual.

“Su carrera y su vida ha ido en direcciones diferentes, puede ser tonto y ser inteligente al mismo tiempo”, añadió el director de cine.

“Steve Martin fue el comediante más grande del mundo”: Morgan Neville

En la segunda parte del documental, se hizo un viaje emocional, pues según palabras de Morgan, Steve Martin, de ser uno de los comediantes más grandes del mundo, decidió dejar esa profesión pues ya no era feliz: “tuvo que descubrir cómo hacerse feliz y ese es todo el segundo viaje yo no sabía mucho sobre eso en absoluto. Mucha gente no lo sabe”.

El actor Steve Martin ha logrado consagrarse con proyectos como “Más barato por docena”, “El padre de la novia” o recientemtente con la serie de Disney+ “Only Murders on the Building”: “es curioso que todas las generaciones tienen un referente diferente sobre Steve”, dijo el director

Muchas de las imágenes o audios que se presentan en el documental muy poca gente había tenido acceso a ellas, incluso el mismo actor.

¿Quiénes salen en el documental?

De A24 y Tremolo Productions, ‘STEVE! (Martin): Un documental en dos partes’ cuenta con la participación de Finn Wittrock, Martin Short, Tina Fey, Jerry Seinfeld, Eric Idle, Diane Keaton y Selena Gomez, entre otros.

Estuvo dirigido por el ganador del Oscar Morgan Neville (‘A 20 pasos de la fama’, ‘¿Quieres ser mi vecino?’), también productor junto a Meghan Walsh y Charlise Holmes.