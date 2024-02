Sting gratis en la Feria de San Marcos 2024; aquí el cartel completo

Ya está listo el cartel de la Feria de San Marcos 2024. Foto: AFP



¡La Feria Nacional de San Marcos está listando sus cartas más fuertes para su edición de 2024 y no decepcionará a sus asistentes! Después de un torbellino de rumores, ¡finalmente se ha confirmado que el legendario Sting iluminará el escenario el 16 de abril a las 21:00! Y lo mejor de todo, ¡es un concierto gratuito!

Los fans de Sting sin duda estarán emocionados, y se espera que la demanda de boletos sea alta, así que asegúrense de llegar con suficiente antelación.

La noticia de la aparición de Sting ha causado un revuelo en las redes sociales, ¡su nombre se convirtió en tendencia incluso antes del anuncio oficial! No es de sorprenderse, ya que sus éxitos atemporales como “Every Breath You Take”, “Desert Rose” y “Shape of My Heart” han cautivado a generaciones enteras. ¡Prepárense para una noche mágica llena de música increíble en la Feria Nacional de San Marcos!

¿Qué otros artistas se presentarán en la Feria de San Marcos 2024?

Otros artistas que se sumaron al cartel de la Feria Nacional de San Marcos son:

Belanova el 13 de abril a las 22:00

Alicia Villareal el 14 de abril a las 21:00

Don Diablo el 12 de abril desde las 16:00

Julio Preciado el 15 de abril a las 21:00

El Fantasma el 17 de abril a las 21:00

Sech el 18 de abril a las 21:00

Manuel Carrasco el 19 de abril a las 21:00

Carlos Baute el 20 de abril a las 21:00

Sinfónica Militar el 22 de abril a las 21:00

Christina Aguilera el 23 de abril a las 21:00

Conjunto Primavera el 24 de abril a las 21:00

Plácido Domingo el 25 de abril a las 21:00

Enrique Iglesias el 26 de abril a las 21:00

Icons of Classic Rock el 27 de abril a las 21:00

Sebastián Yatra el 28 de abril a las 21:00

Original Banda el Limón el 29 de abril a las 21:00

María Becerra el 30 de abril a las 21:00

Wisin el 1 de mayo a las 21:00

Duelo de Acordeones el 2 de mayo a las 21:00

TOTO el 3 de mayo a las 21:00

Il Divo el 4 de mayo a las 21:00

Alejandro Sanz 5 de mayo a las 21:00

Ver más Feria Nacional de San Marcos #2024 pic.twitter.com/WmZmuOdk3w — Tere Jiménez (@TereJimenezE) February 27, 2024

Cabe destacar que el acceso a los conciertos es gratuito, pero si quieres estar en primera fila puedes comprar boletos para el palenque en el Foro de las Estrellas.

La venta de los boletos comenzó el lunes 12 de febrero por medio de la plataforma Boletos Ya!.

Otros artistas que estarán en la Feria Nacional de San Marcos son Gloria Trevi, Carín León, Christian Nodal, Luis R. Conriquez, Fuerza Regida y más.

