Subastarán el contenido de la casa de Freddie Mercury

Las posesiones más preciadas de Freddie Mercury serán expuestas. Foto: AFP

Las posesiones más preciadas del legendario cantante de Queen, Freddie Mercury, entre ellas pinturas de Goya, Picasso, Miró y Dalí; manuscritos de sus canciones y objetos personales serán expuestas en la sede londinense de la casa Sotheby’s, antes de ser subastadas en septiembre.

La exposición será montada del 4 de agosto al 5 de septiembre en Londres, para después iniciar la serie de subastas.

Todas las pertenencias que descansaban en la casa del carismático líder de Queen que, tras fallecer, pasaron a ser propiedad junto con la vivienda de su amiga Mary Austin.

Sotheby’s asegura que esta colección se ha conservado meticulosamente en el amado hogar en Garden Lodge de Mercury durante más de tres décadas y muestra una calidad y diversidad de “obras que son un testimonio no solo de sus múltiples pasiones, sino también de su estilo innato, maestría artística y mente brillante”.

La exposición presume de acoger objetos tan icónicos como la corona y la capa que Freddie Mercury llevó en su tour “Magic” en la década de los 80 y también muestra al mundo su colección de ropa que tanto lo diferenció del resto de artistas.

También han recuperado unos grabados que Mercury tenía de Goya y puntualizó que “Freddie amaba a Goya por su narrativa”.

Mercury también era un enamorado de la cultura japonesa y, como demuestra la exposición, contaba con una amplia colección de dibujos, jarrones y cuadros, así como una gran variedad de kimonos, alguno incluso vestido por él en conciertos.

Manuscritos de Freddie Mercury

Escrito con bolígrafo y con lápiz sobre papel membrete de una compañía aérea ya desaparecida “British Midlands Airways”, el borrador de “Bohemian Rhapsody” revela en 15 páginas los diferentes giros que Freddie Mercury consideró para este famosos éxito de Queen, y que preveía titular “Mongolian Rhapsody”.

Sotheby’s hace una estimación de su valor de entre 1 y 1.5 millones de dólares.

Entre los demás borradores del cantante, que falleció de en 1991, están los de los temas “Don’t Stop Me Now”, “Somebody to Love” y “We Are the Champions”.

Borradores tan precoces fueron “fácilmente perdidos o desechados”, pero las piezas que irán a subasta ofrecen una “inmersión fascinante en la manera en la que las canciones” de Freddie Mercury “fueron desarrolladas y compuestas”, “al tiempo que nos recuerdan su complejidad musical y sofisticación”, señaló Gabriel Heaton, especialista de manuscritos en Sotheby’s.

El catálogo completo incluye unos mil 500 objetos y Sotheby’s estima que alcance un valor de 7.2 millones de dólares en la serie de subastas de los enseres de Mercury que se llevarán a cabo los días 6,7 y 8 de septiembre.