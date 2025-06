Subastarán “obscena” carta escrita por John Lennon a Cynthia Powell; ve parte de lo que puso

GENERANDO AUDIO...

Carta escrita por John Lennon a Cynthia Powell, ¿“altisonante”? Foto: Getty

Una carta escrita por John Lennon a Cynthia Powell acaba de salir a la luz pública, y con ello, parte de la polémica por el grado “romántico y un poco subido de tono”, por parte del exBeatle, ya que algunos lo consideran así, al tiempo que otros más dirían que son palabras de un enamorado.

John Lennon es famoso por sus canciones; sin embargo, aunque se sabe también era un romántico con el género opuesto, nunca se supo con certeza hasta dónde podía llegar su lado extremo en el amor.

¿Qué le escribió John Lennon a Cynthia Powell?

La carta escrita por John Lennon a Cynthia Powell es un contenido de cuatro hojas; ahí el músico puso hasta dónde llegaba su deseo por estar en persona con ella.

“Te quiero Cyn Powell y desearía estar en camino a tu apartamento con los periódicos dominicales y #$%$%&”, imaginarán lo que alguien muy amoroso podría haber puesto para terminar la oración.

Luego de esto, Lennon pausó el contenido y lo retomó la tarde de una Pascua, “Oh, sí. Me olvido de decirte que tengo un abrigo de gamuza con un cinturón, así que me pareceré a ti ahora”.

En otra parte de la carta, se lee “Te amo, por favor, espérame y no estés triste y trabajes duro siendo un pequeño Cyn Powell inteligente… PS. Son PANTIES de cuero, no pantalones (sólo en caso de que no lo sepas).”.

¿Cuándo y quién subastará la carta de John Lennon a Cynthia Powell?

La carta escrita por John Lennon a Cynthia Powell será subastada por la casa Christie’s. De acuerdo con algunos medios, la subasta sería el próximo 9 de julio y algunos estiman que podría ser vendida hasta en 54 mil dólares (o sea alrededor de un millón de pesos, según el tipo de cambio del día).

¿Quién fue Cynthia Powell?

Cynthia Lennon, o Cynthia Powell; fue la primera esposa de John Lennon. Ella asistió al Liverpool College of Art, donde Lennon también era estudiante.

Ella y Lennon se casaron en agosto de 1962, y la pareja vivió en Kenwood en Weybridge de 1964 a 1968, donde Cynthia se ocupaba de la casa y participaba con John en una vida social en Londres.

Pero en el año de 1968, Lennon la dejó por la artista japonesa Yoko Ono; el divorcio de la pareja fue concedido legalmente en noviembre de 1968, por motivos de adulterio.