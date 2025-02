Super Bowl 2025: los cinco shows del medio tiempo más vistos en YouTube de la NFL

GENERANDO AUDIO...

El show del medio tiempo siempre causa sensación. Foto: AFP

El Super Bowl 2025 está a unas cuantas horas de realizarse y Kendrick Lamar será el encargado del show del medio tiempo.

Cada año salen los recuentos de los mejores shows del medio tiempo y en esta ocasión la NFL dio a conocer los cinco más vistos en su canal de YouTube.

Super Bowl LVI – Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem y Mary J. Blige

En el 2022 los encargados del medio tiempo del Super Bowl LVI fueron Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, quien será el encargado del show de este domingo, pusieron a rapear a todos, además que 50 Cent llegó como una sorpresa y se coloca en primer lugar con 324 millones de reproducciones.

Foto: AFP

Super Bowl LIV – Shakira y Jennifer Lopez

Shakira y JLo estuvieron acompañadas por Bad Bunny y J. Balvin en el medio tiempo de 2020. En un repertorio extenso, Shakira interpretó, entre otras, “Hips Dont Lie”, J.Lo hizo lo propio con “Waiting for Tonight” y finalizaron a dueto con “Waka Waka (This Time for Africa)”.

Su presentación se coloca en la segunda posición con 320 millones de reproducciones.

Foto: AFP

Super Bowl LVII – Rihanna

La actuación de Rihanna en el Super Bowl LVII fue en febrero de 2023, en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona y se ubica en la tercera posición con 257 millones de reproducciones.

Foto: AFP

Super Bowl L – Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars

Para el aniversario 50 del Super Bowl los encargados del medio tiempo fueron Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars y el show se coloca como el cuarto más visto en el canal de YouTube de la NFL con 194 millones de reproducciones.

Foto: AFP

Super Bowl XLIX – Katy Perry

Katy Perry presentó en 2015 una producción sin precedentes con múltiples cambios de vestuario y vistosas coreografías, además estuvo acompañada por Lenny Kravitz en “I Kissed a Girl” y por Missy Elliott en “Work It”, entre otros éxitos, terminó su presentación con “Fireworks” y se coloca en quinto lugar con 101 millones de reproducciones.