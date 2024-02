Artistas que rechazaron cantar en el Super Bowl… ¿también Taylor Swift?

¿Taylor Swift no ha querido aparecer en el medio tiempo del Super Bowl? – Foto: AFP

Usher será el encargado de poner el ambiente en el medio tiempo del Super Bowl 2024. Estrellas como Madonna, Rihanna y Michael Jackson han engalanado el escenario en el “Súper Domingo“. Sin embargo, también hay artistas que se han negado a aparecer en el evento; en Unotv.com te contamos quiénes son.

Los artistas que no han querido cantar en el medio tiempo del Super Bowl

No es cierto que todo cantante o banda del mundo quiere aparecer en el “Halftime Show” del Super Bowl. Los siguientes artistas son el ejemplo de que sí se le puede decir que “no” al evento, según la revista Business Insider (BI).

Adele

Adele fue uno de los nombres que sonaron para aparecer en el Super Bowl de 2017. Sin embargo, le dijo a una multitud en un concierto de 2016 en Los Ángeles que rechazaba la oferta.

“En primer lugar, no voy a hacer el Super Bowl. Quiero decir, ese espectáculo no se trata de música. Y realmente no… no puedo bailar ni nada de eso. Fueron muy amables, me lo preguntaron, pero dije que no”, dijo a la audiencia según Billboard.

El día después del concierto de 2016, la NFL y Pepsi emitieron un comunicado afirmando que nunca “le hicieron una oferta formal a Adele ni a nadie más”, según BI.

Jay-Z

En una entrevista de 2020 con The New York Times, Jay-Z reveló que rechazó la oportunidad para aparecer en el Super Bowl porque la NFL quería controlar a quién podía presentar para la actuación.

Jay-Z dijo que le pidieron específicamente que interpretara su éxito de 2009 Run This Town con Kanye West y Rihanna.

“Les dije: ‘No, ya me entiendes’. No es así como se hace, decirle a alguien que hará el espectáculo de medio tiempo dependiendo de a quién traiga (…) Dije que lo olvidaran. Era una cuestión de principios”. Jay-Z

Pink

Pink habló sobre su decisión de rechazar el espectáculo de medio tiempo en 2019, citando la posibilidad de una reacción violenta en medio de su política personal. “Todos los que lo hacen son perseguidos”, dijo a Billboard.

La cantante también se mostró inflexible en protestar por el trato que la NFL le daba a Colin Kaepernick. “Sólo deberían dárselo, por la controversia, a mujeres afroamericanas o latinas por un tiempo”, añadió.

Cardi B

Cardi B también rechazó aparecer en el Super Bowl, pues sentía que le debía a Kaepernick decir que no, según dijo a la agencia The Associated Press.

“Tuve que sacrificar mucho dinero para actuar. Pero hay un hombre que sacrificó su trabajo por nosotros, así que tenemos que apoyarlo”. Cardi B

La rapera también habló de su marido Offset y su complicada relación con el fútbol debido a su política. “Él realmente quiere ir al Super Bowl, pero no puede ir porque tiene que defender algo”, remató.

Outkast

En 2015, el rapero Big Boi dijo al periodista Dan Le Batard que a Outkast le ofrecieron aparecer en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2004; sin embargo, la mitad del dúo la que se negó a actuar.

“[Andre] no quería cortar las canciones, quería hacer las canciones completas. Fue como, ‘No, no puedo hacerlo'”, dijo Big Boi, quien intentó convencer a André 3000 para que aceptara, pero no podía imaginarse cortando sus éxitos Hey Ya! y The Way You Move, según dijo.

¿Taylor Swift rechazó estar en el Super Bowl?

Taylor Swift habría recibido una oferta para aparecer en el medio tiempo del Super Bowl 2023, cuando finalmente apareció Rihanna en el primer año que Apple Music fungió como patrocinador del evento.

Sin embargo, según fuentes que hablaron con TMZ, “Tay Tay” lo rechazó para concentrarse en volver a grabar sus primeros seis álbumes.

Con respecto a los rumores que la colocaban como la estrella para aparecer este año, una fuente de la NFL dijo al Daily Mail que a Taylor “le han preguntado varias veces”, si quiere encabezar el show, pero la cantante lo ha rechazado.

“Se inclina por hacerlo en unos años, especialmente si el Super Bowl es en Nashville”, añadió el informante. Sin embargo, Taylor Swift no ha confirmado ni desmentido su negativa por aparecer en el medio tiempo.