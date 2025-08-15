GENERANDO AUDIO...

¡Superman llega a la pantalla chica tras su estreno en cines! | Foto: AFP

“Superman“, la nueva adaptación del hombre de acero dirigida por James Gunn, se estrenó a nivel global el pasado 11 de julio. Casi un mes después de su lanzamiento en cines, la cinta protagonizada por David Corenswet fue lanzada oficialmente en formato digital, según la revista Variety.

Esta cinta de DC Studios ha recaudado más de 585 millones de dólares a nivel mundial, de los cuales 334 millones corresponden a la taquilla doméstica estadounidense, de acuerdo con la plataforma Box Office Mojo de IMDB, base de datos especializada en películas y series.

“Superman” llega antes en formato digital

“Superman” llegó a las plataformas digitales bajo demanda el viernes 15 de agosto, aproximadamente un mes después de su estreno en cines el 11 de julio de la mano de Warner Bros. y DC Studios.

James Gunn, director de la cinta, declaró al portal estadounidense ScreenRant que se tuvo que adelantar el estreno en plataformas digitales como:

Amazon Prime Video

Apple TV

Fandango at Home

Fuente: Variety

¿La razón? Para que los espectadores puedan verla antes del estreno de la segunda temporada de “Peacemaker” el 21 de agosto a través de la plataforma de HBO Max.

Y es que los eventos de la serie protagonizada por John Cena se relacionan directamente con “Superman“.

“Originalmente pensé que ‘Peacemaker’ se estrenaría el mes que viene. Había muchas cosas que escapaban a nuestro control, así que ‘Peacemaker’ se estrena ahora. En definitiva, quería que todos los que quisieran pudieran ver ‘Superman’, incluso quienes no pudieron ir al cine antes de ‘Peacemaker'”. James Gunn

Cabe destacar que la cinta del hombre de acero sigue en la cartelera de varios países, incluyendo a México, siendo que se acerca a los 600 millones de dólares recaudados a nivel mundial.

Gunn también precisó a ScreenRant que “Superman” seguirá exhibiéndose en cines a pesar de estar disponible en plataformas de streaming.

¿”Superman” ya está en plataformas digitales mexicanas?

Un reportero de Unotv.com trató de adquirir “Superman” a través de Amazon Prime Video y encontró que la película ya está disponible en preventa; sin embargo, aún no está abierta al público en México y Latinoamérica.

Los usuarios que deseen acceder a la película deben pagar un precio de 349.00 (pesos mexicanos) y esperar a que la plataforma la tenga disponible.

Cabe destacar que la plataforma de streaming no ha liberado la fecha oficial de lanzamiento para la región, aunque asegura que se anunciará pronto.