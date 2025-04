GENERANDO AUDIO...

Susana Alexander anuncia su retiro. Foto: Cuartoscuro

La actriz Susana Alexander causó alerta luego de informar su retiro de los escenarios a los 81 años. A través de un video, la famosa aseguró que, pese a sus compromisos, su cuerpo ya no puede seguir.

De acuerdo con Alexander, el médico que la trata le dijo que ya tiene que parar el ritmo de trabajo, por lo que ya no podrá seguir haciéndolo.

“Es por causa de fuerza mayor. La causa de fuerza mayor es que soy mayor, y mi edad ya, de verdad, no me deja, no quiere. Mi cuerpecito ya dijo que no quiere seguir, no puede seguir trabajando. El doctor dijo: ‘Se acabó, señora, tiene usted que entender que tiene que parar’”.

La actriz lamentó no poder cumplir con los compromisos que, previamente, había adquirido.

“No voy a poder cumplir. Yo siempre he cumplido con las cosas que he dicho que voy a hacer, mis compromisos, y sobre todo si son compromisos profesionales, como eran las presentaciones que iba yo a hacer en sus ciudades y en sus teatros”.

Además, Susana Alexander ofreció disculpas a los seguidores que la esperaban ver sobre el escenario, descartando que se trate de una decisión suya.

“Yo les ofrezco una disculpa, no es que no quiera ir, que la señora es una diva, no, nunca he sido nada de eso. Así que les ofrezco una sincera disculpa por no poder asistir a los compromisos que yo misma acepté, pero el doctor dijo: ‘usted acepta, pero su cuerpo no’”.

Finalmente, agradeció a los fans que, a lo largo de su carrera, la acompañaron cada vez que ella pisó el escenario.

“Gracias siempre por el milagro de su compañía que tuvieron conmigo cada vez que yo fui a sus teatros. Muchas gracias por ese milagro que ustedes hicieron cada vez que estuvieron presentes. Todo mi amor y muchas gracias”.