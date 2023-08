Susana González se declara “gran fan” de Ofelia Medina y así fue la vez que la conoció

Susana González compartió que desde hace muchos años es fan de la primera actriz Ofelia Medina e incluso, que el día que la conoció “no podía ni hablar”.

La protagonista de telenovelas como “Mi fortuna es amarte”, “Imperio de mentiras” y “La candidata” conoció a Ofelia cuando ella finalizó una función hace tiempo. Susana se acercó a pedirle una foto, pero los nervios la traicionaron.

“Yo no podía ni hablar, estaba al lado de ella y temblaba (…), me acuerdo que traía una flor, pues su personaje la utilizaba en la cabeza y cuando me vio así de nerviosa me dijo toma, me la regaló”.

Susana González recuerda cuándo conoció a Ofelia Medina.