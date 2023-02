“Me ofreció 10 mil pesos”: Susana Moscatel denuncia acoso en cafetería de CDMX

Susana Moscatel denunció una situación de acoso mientras se encontraba en una cafetería de la Ciudad de México (CDMX). A través de su cuenta oficial de Twitter, la presentadora explicó que el hombre le ofreció 10 mil pesos para que acudiera a un lugar en Puebla, por lo que alertó a las mujeres a tener cuidado.

De acuerdo con la presentadora de televisión, el sujeto se acercó con la escusa de la silla que había vacía en la mesa que Moscatel y su mascota ocupaban, para luego preguntarle si era extranjera.

Ante la situación, Susana Moscatel recibió el apoyo de una persona que, al igual que ella, frecuenta la cafetería y que se dio cuenta de que algo estaba mal con el sujeto que se encontraba en la mesa con la presentadora, por lo que la llamó a su mesa.

Sin embargo, el acosador no perdió su última oportunidad y le ofreció dinero, argumentando que era dueño de varios lugares y que quería que fuera a un lugar a Puebla.

Tras el relato, Susana Moscatel alertó a las mujeres, pues, dijo, no quería imaginar lo que pudiera ofrecerles a las mujeres jóvenes.

“Chicas. Tengo 50 años. Me cuido y me gusto. Pero si un tipo así piensa que puede hacer esas propuestas en la calle a una mujer de mi edad, no me quiero imaginar qué pensará que pueda hacer con las más jóvenes sin consecuencia alguna. Sentí horror”.

Susana Moscatel