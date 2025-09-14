GENERANDO AUDIO...

Susana Zabaleta cantó un éxito de Bad Bunny. Foto: CUARTOSCURO

Susana Zabaleta cantó un éxito de Bad Bunny y rápidamente su interpretación se volvió viral en el mundo de las redes sociales. Específicamente, la canción fue “Debí tirar más fotos”, y que se lanzó el 5 de enero de este año a través de la compañía discográfica Rimas Entertainment.

La cantante mexicana sorprendió con su versión del cantante puertorriqueño durante el Podcast SongBook, el cual se compartió a través de YouTube.

¿Por qué Susana Zabaleta cantó una canción de Bad Bunny?

La también actriz sorprendió cuando contestó a la pregunta “¿qué canción, nadie se imagina, te gusta cantar?” Fue así que ella comenzó a cantar “Debí tirar más fotos de cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se muden y si hoy me emborracho pues que me ayuden”.

¿Por qué su gusto por esa canción?

La razón por la que Susana Zabaleta cantó un éxito de Bad Bunny, fue por su pareja, el comediante Ricardo Pérez. Durante el podcast, Zabaleta mencionó que un día él le dijo “por favor, piensa en la letra de esta canción”, y fue así que dio muestras de su talento de voz y siguió la melodía.

¿De qué trata la letra de la canción “Debí tirar más fotos”, de Bad Bunny?

La letra de “Debí tirar más fotos”, de Bad Bunny, gira en torno al arrepentimiento y la nostalgia. El cantante reflexiona sobre no haber valorado lo suficiente los momentos, las personas y los lugares que formaron parte de su vida, en especial su vínculo con Puerto Rico.

A lo largo de la canción, Bad Bunny expresa el dolor de ver cómo su gente parte, cómo las costumbres cambian y cómo la identidad cultural de la isla corre el riesgo de desvanecerse. El título funciona como una metáfora: no solo habla de fotos reales que no tomó, sino de la falta de conciencia para apreciar el presente antes de que se convierta en recuerdo.

Además, incluye símbolos como el sapo concho, especie en peligro de extinción, que representa la posible desaparición de la cultura puertorriqueña frente a procesos sociales, económicos e históricos que la transforman.