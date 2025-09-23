GENERANDO AUDIO...

Susana Zabaleta, cantante. Foto: Cuartoscuro

La actriz y cantante Susana Zabaleta denunció un acto de misoginia luego de ser abucheada por un grupo de reporteros a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, la tarde del lunes 22 de septiembre.

Videos difundidos en redes sociales, especialmente en TikTok, muestran a la intérprete caminando por la terminal aérea mientras varios comunicadores le gritan “¡prensa digna, prensa digna!”. Al despedirse con la mano, los presentes comenzaron a abuchearla, para después seguirla con preguntas sobre su relación con el comediante Ricardo Pérez.

En su cuenta de Instagram, Zabaleta relató que procedía de Ajijic, Jalisco, donde grababa una serie junto a su hija Elisabetha Gruener, cuando aproximadamente 20 reporteros la interceptaron. “Yo volteo y les dije: ‘guau, prensa digna, sí, todos queremos una prensa digna’. Entonces yo hice ‘prensa digna’, y me empezaron a abuchear”, explicó.

La artista calificó el incidente como un acto de misoginia, señalando que los abucheos pretendían responsabilizarla de los comentarios que su pareja, Ricardo Pérez, ha dirigido a la prensa de espectáculos. “Si tienen algo que decirle, díganselo a Ricardo”, subrayó.

La controversia se originó tras un encuentro previo entre la pareja y los medios, cuando Zabaleta tropezó mientras era abordada en otro aeropuerto y Pérez criticó la insistencia de los reporteros.