Susana Zabaleta encuentra el amor y tiene miedo de perderlo por su profesión

Susana Zabaleta cierra el 2022 muy ilusionada pues desde hace un año comenzó una relación amorosa con un hombre que no pertenece al medio artístico. La cantante que estuvo casado con Daniel Gruener asegura estar muy enamorado, pero también temerosa de que la fama y su estilo de trabajo terminen por asustar y alejar a su novio.

“Fue un año glorioso y maravilloso, pero difícil, esto es de valientes, ver a tu pareja arriba del escenario y luego abajo, me acuerdo que la primera vez que salimos me preguntó si esto va a ser así siempre”, confesó la cantante a UnoTV.com

El novio de Susana Zabaleta quiere mantenerse en el anonimato y por ello no le gusta que los seguidores de la famosa le pidan fotos: “Él no quiere ser una persona pública y por eso no se toma fotos, pero si vamos a un restaurante y la gente me pide que me tome una foto lo hago y si él está al lado pues también tiene que salir”.

“Es algo muy difícil, yo estoy acostumbrada, pero emocionalmente ha sido un año difícil. Estoy ilusionadísima, pero no puedes obligar a alguien a que se trague todo lo que es de tu vida”, añadió Susana.

Susana Zabaleta cantará nuevamente al lado de Fernando de la Mora

Susana Zabaleta y Fernando de la Mora volverán a unir sus voces por una buena causa, los cantantes realizarán un homenaje a los grandes compositores mexicanos y lo recaudado será para apoyar a la Fundación Comparte Vida, A.C.

"Homenaje a los grandes compositores mexicanos"

📌 Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural #UNAM.

📆 jueves 19 de enero de 2023

⏰ 18:30 horas



Más información

🌐 https://t.co/t9REN1O9s5

📲 WhatsApp: 56 3954-4196 pic.twitter.com/GdE1azLrYu — Fundación Comparte Vida (@F_ComparteVida) December 16, 2022

El evento se llevará a cabo el 19 de enero 2023, en la Sala Nezahualcóyotl de la UNAM, y pisarán el escenario con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, dirigida por su titular Gustavo Rivera Weber.