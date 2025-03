“Hasta sé lo que va a durar”: Susana Zabaleta habla de su relación con Ricardo, de “La Cotorrisa” 

GENERANDO AUDIO...

Susana Zabaleta, cantante. Foto: Cuartoscuro

Susana Zabaleta se sinceró y habló de su relación con Ricardo Pérez, 30 años menor que ella, y reveló, incluso, que sabe cuánto podría durar su romance con el comediante.

En entrevista con Paola Rojas para su canal de YouTube, la cantante aseguró que la experiencia le ha dado la posibilidad de disfrutar el amor.

“Estar enamorada a los 60 años… Yo ya entendí todo… Vivir en el rollo de ya sé lo que se siente, ya sé a dónde vamos, ya hasta sé lo que va a durar”, aseguró Susana Zabaleta.

Susana Zabaleta dijo que al ver a su pareja piensa en lo “bien que ha trabajado el amor”.

“Después de tanto enamoramiento. Yo me aviento a enamorarme, te va a doler, pero me vale, es que enamorarse a esta edad. Es como cuando yo volteo y veo mi casa, a veces llego en la noche y veo mi casa y digo: ‘Zabaleta, la compraste tú, la escogiste tú’ y te sientes tan orgullosa. Así veo a mi amor, volteo y lo veo y digo ‘híjole, qué bien le he trabajado yo al amor’”.

La intérprete de “Colores en el viento” aseguró que Ricardo Pérez es un “macho deconstruido” y tiene lo mejor de un hombre.

“Andar con un macho deconstruido… lo mejor de un hombre: es chistoso, pero te protege, pero paga, viaja, te hace sentir bien, te admira y no le da miedo decírtelo”.

El primer beso de Ricardo y Susana Zabaleta

La famosa confesó cómo fue el primer beso que le dio Ricardo Pérez tras algunos días conviviendo gracias a un programa de televisión.

“Le dije: ‘oye, Rich, ya me voy. Estuvo increíble, qué padre’. Así un beso. Después le dije ‘Bueno, bye, chamaco’. Me doy la media vuelta, nos subimos a la camioneta y le dije a Rosi (su asistente) ‘Ya valí y sí me gustó’. Y de ahí comenzamos a salir”