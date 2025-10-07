GENERANDO AUDIO...

Susana Zabaleta le dijo “cochino” a Nodal. Foto: CUARTOSCURO

Susana Zabaleta le dijo “cochino” a Nodal, haciendo referencia a la supuesta traición que habría hecho a la que antes era su mujer, Cazzu. La mención fue hecha durante una entrevista con la conductora María Julia Lafuente para Telediario.

La declaración la realizó la actriz al hacer un análisis sobre el papel que se le da a un hombre y a una mujer, cuando hay una polémica amorosa, pues dijo “los medios priorizan atacar a la mujer antes que al hombre involucrado”.

Susana Zabaleta arremete contra Nodal

Por ello utilizó como ejemplo el caso Nodal-Cazzu-Ángela Aguilar. Susana Zabaleta le dijo “cochino” a Nodal, tras separarse de Cazzu, y aclaró que aunque Ángela Aguilar no tomó la mejor decisión, el verdadero culpable es el cantante:

“O sea, el willo, cochino, es Nodal. Pues sí, es cierto. O sea, sí, el que traicionó a su mujer fue él. Angelita no estaba casada, pero siempre tendemos a abuchear y a decir, la mujer es la que tiene la culpa, ¿no?” Susana Zabaleta

La controversia en favor de un hombre

La actriz recriminó la frase “detrás de un buen hombre, hay una gran mujer”, pues dijo “ahora no estamos atrás, ahora estamos aquí, somos una, somos una pareja, y está muy padre”.

Susana Zabaleta deja su postura ante chisme sobre su pareja

Además, la cantante aprovechó para mencionar y desmentir los rumores de que su pareja Ricardo Pérez, integrante de “La Cotorrisa”, le era un fiel con su expareja.

“Ahora sacaron el rollo de que Ricardo me es infiel. Entonces tú dices, ¿de verdad creen que nos pueden separar por algo así? O sea, y la novia se prestó y yo no sé si le han de haber pagado, seguro le pagaron un dinero.” Susana Zabaleta

Susana indicó que su pareja expuso a ciertos integrantes de los medios y eso provocó el nacimiento del chisme de la supuesta infidelidad: