“Cállense”: Susana Zabaleta explota contra fan y pide que lo saquen durante un concierto

Susana Zabaleta explotó contra un fan durante un concierto Foto: Getty Images

¡No se quedó callada! Susana Zabaleta explotó durante un show en el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) debido a que pidió que sacaran a una persona que estaba hablando mientras realizaba su espectáculo en dicho evento.

Susana Zabaleta, actriz y cantante, originaria de Monclova, Coahuila, estaba en medio del escenario para interpretar una canción a los asistentes; sin embargo, hizo una pausa cuando escuchó que una persona del público estaba hablando.

“¡Cállense los que están allá o los mato! ¿ya se callaron o creen que no se oyen?”, dijo la cantante.

Susana Zabaleta explota contra fan durante un concierto

Susana Zabaleta, quien fue invitada al Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), trataba de platicar con el público sobre la canción que iba a interpretar, pero ante la interrupción de uno de los asistentes, la soprano estalló.

“¿Quién ching… está hablando? ¿es arriba? Oigan, afuera hay un chorro de espacio para hablar. O sea, estamos haciendo silencio para ti ¿ya hablaste? Afuera, por favor”. Susana Zabaleta, actriz y cantante.

Ver más #achingarasumadre asi remató @SusanaZabaleta a quien hablaba en un concierto. ¿Ustedes que opinan? pic.twitter.com/SF5q5WiUlS — Luis Eduardo Cantua🎙 (@Lecantua) January 28, 2023

Momentos después, Susana Zabaleta pidió a los elementos de seguridad que sacaran a la persona que estaba hablando, además de hacer una pequeña reflexión sobre el show que estaba ofreciendo. El resto del público apoyó a Susana Zabaleta, quien bromeo acerca de si volvería a ser invitada al festival.

“Bueno, si no me vuelven a invitar aquí, ya saben dónde encontrarme en México. Porque dicen ‘Ay si, no la volvemos a traer porque calló a quien sabe quien… ¡A la ching…!”, dijo.

Susana Zabaleta finalizó diciendo que “la música necesita de silencio y concentración”, pues la cantante es conocida por su estilo y excelente interpretación vocal, misma que la ha llevado a compartir escenario con grandes cantantes como Armando Manzanero, Francisco Céspedes, Raúl di Blasio y Andrea Bocelli.