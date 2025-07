Sylvia Pasquel aclara rumores sobre la casa de Silvia Pinal

GENERANDO AUDIO...

Sylvia Pasquel pide no hacer caso a los rumores. Foto: Cuartoscuro

Sylvia Pasquel desmintió los rumores sobre el supuesto abandono de la emblemática casa de su madre, Silvia Pinal, ubicada en Jardines del Pedregal, al sur de la Ciudad de México.

Durante el estreno de la obra teatral “La Profesora”, la actriz aclaró que la residencia se mantiene en buen estado y bajo cuidado constante, a pesar de las recientes lluvias que afectaron una parte del inmueble.

Sylvia Pasquel responde a rumores sobre el estado de la casa de Silvia Pinal

La actriz fue enfática al señalar que la casa no está abandonada ni en deterioro. “La casa la cuidamos, obviamente, es la casa de mi madre y no la vamos a abandonar ni vamos a permitir que se caiga”, afirmó Pasquel. Agregó que hay personal encargado de su mantenimiento: “Una persona va a hacer la limpieza de la casa, otra persona va a regar las plantas y la casa está cuidada”.

Pasquel también mencionó que, aunque la dinámica familiar ha cambiado y ya no se visita la casa con la misma frecuencia, la propiedad sigue bajo resguardo. “Lo que no, es que no estamos como antes que entrábamos y salíamos todo el día y a todas horas, pero la casa la cuidamos”, insistió.

Inundación parcial en la residencia

La preocupación por el estado de la residencia aumentó tras las declaraciones de María Elena Galindo, productora teatral y albacea del testamento de Silvia Pinal.

Galindo informó que las lluvias recientes provocaron una inundación en una parte de la casa, específicamente en el área donde se encontraba la lavadora. “Una parte se inundó, donde estaba la lavadora; se metió el agua por una tubería chueca”, explicó.

Este incidente generó inquietud sobre el mantenimiento del inmueble, especialmente después de la salida de Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, quien anteriormente supervisaba la residencia.