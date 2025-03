Sylvia Pasquel critica a los Oscar por olvidar a Silvia Pinal en el “in memoriam”

GENERANDO AUDIO...

Sylvia Pasquel, hija mayor de Silvia Pinal. Foto: Cuartoscuro

Sylvia Pasquel no ocultó su descontento con los organizadores de los Premios Oscar luego de que su madre, Silvia Pinal, no fuera recordada en el homenaje in memoriam que hace la Academia para recordar a destacados artistas que fallecieron durante el año.

En entrevista con el programa “Venga la alegría”, la mayor de los hijos de la última diva del cine mexicano aseguró que su madre perteneció, por varios años, a la mesa de votación, por lo que les puso un “tache” por no considerarla.

“Qué grosería la de los Oscar porque mi mamá pertenecía a la mesa, a la mesa de votación… perteneció muchos años. Un tache, porque sí, la señora Pinal fue una actriz de Buñuel muy importante. Era la actriz mexicana que más películas hizo con Buñuel, ganó la Palma de Oro…”.

Además, Sylvia Pasquel estaba convencida de que su madre sería parte del in memoriam, por lo que hasta grabó para tener el recuerdo. Y aseguró que, ante la desagradable sorpresa, comenzó a decir groserías.

“Yo hasta grabé el in memoriam y cuando terminó, empecé a dar de mentadas de madre… Me desquité. No se vale”

¿Dónde descansan las cenizas de Silvia Pinal?

Además de compartir su molestia con los importantes premios, Sylvia Pasquel también aprovechó para revelar que las cenizas de Silvia Pinal ya se encuentran en la cripta familiar, y no pudo contener las lágrimas al recordar el momento.

“Ya está en el panteón. Ya está junto con mi abuelita, mi hermana y mi bisabuela, una tía, o sea, hay familiares ahí. Estuvimos sólo los tres hermanos y mi hija Stephanie y mi nieta Camila. Los que estábamos aquí. También estuvo Schersa (hija de Luis Enrique) … Le limpiamos, pusimos flores, cantamos, le pusimos música y sí, estuvo padre”.

La también actriz destacó que, a unos meses de la muerte de Silvia Pinal, aún hay días en donde es complicada la ausencia de la primera actriz.

“Todavía duele. Hay días en donde estoy bien chípil y lloro de todo y otros en lo que fluye el día normal y me río y no estoy, tampoco, tirada a la desgracia… Duele mucho, verla ahí en su cajita”