Sylvia Pasquel escribe monólogo sobre los problemas de salud que vivió, mientras no hablará más del tema

Sylvia Pasquel se encuentra de regreso en el teatro con el monólogo “No seré feliz, pero tengo marido” tras sufrir un accidente en Turquía que le desencadenó problemas de salud, sobre lo cual prepara un monólogo para narrar todo lo que vivió.

En entrevista con UnoTV.com, Sylvia Pasquel dijo respecto a su estado de salud actual aún no se encuentra al 100% “pero pues ahí voy ahí voy, poquito a poquito (…) físicamente voy a tener que ir agarrando más fuerza, cada vez me voy a ir reponiendo más físicamente”.

Sobre lo que sucedió y sus problemas de salud, Pasquel mostró su molestía sobre las versiones y rumores que existen pero aclaró que no hablará del tema y que está trabajando en un monólogo junto a Claudia Ríos para revelar lo que realmente le pasó.

“Todo lo que me pasó, todo lo que viví todo lo que aprendí, estoy escribiendo un monólogo con Claudia Ríos, que es mi directora en “No seré feliz, pero tengo marido”, para las personas que quieran saber qué fue lo que me pasó de verdad. No todos los comentarios desagradables y malintencionados que estuvieron corriendo y que siguen corriendo por las redes”.

Sylvia Pasquel