Sylvia Pasquel lloró en “La más draga 7”. Foto: Getty

Sylvia Pasquel lloró en “La más draga 7”, durante la realización del Capítulo 02 “La más Silvia Pinal”, que se trató de una forma de homenaje para su mamá.

Este programa es conocido como la competencia de dragas más importante de México y Latinoamérica, y que ahora está en su séptima temporada.

¿Qué dijo Sylvia Pasquel sobre su mamá Silvia Pinal?

Sylvia Pasquel lloró en “La más draga 7” casi al dar comienzo con su participación con jueza del evento. Recordó lo maravillosa que fue su mamá, así como su personalidad:

“Este homenaje a una mujer excepcional. Una mujer que era pícara, simpática, alegre, dicharachera, llena de historias y de anécdotas. Una persona que me mueve el corazón, que aquí está conmigo y que les doy las gracias por traerla a este homenaje tan hermoso.” Sylvia Pasquel Sylvia Pasquel

La actriz también destacó cada uno de los vestuarios presentados durante este capítulo. Además, resaltó los trabajos de maquillaje para poder redondear cada una de las presentaciones.

Ve el momento exacto de Sylvia Pasquel a partir del tiempo 1:04:10

¿Quién fue Silvia Pinal?

Silvia Pinal se convirtió en una de las figuras femeninas más longevas de la Época de Oro del Cine Mexicano, que después de esta etapa se mantuvo activa en producciones, tanto de teatro y como de televisión. Falleció a los 93 años.

Silvia Verónica Pinal Hidalgo nació el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora. En su trayectoria como estrella del cine nacional compartió créditos con leyendas como Pedro Infante, Germán Valdés “Tin Tan”, Carmen Montejo y Mario Moreno “Cantinflas”.

La matriarca de una dinastía

Sus hijas son Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Viridiana Alatriste, quien murió en un accidente automovilístico en octubre de 1982. Su hijo es Luis Enrique Guzmán. También tiene nietas y bisnietas famosas: Frida Sofía y Stephanie Salas y sus hijas: Michelle Salas y Camila Valero.

¿Qué es “La más Draga 7”?

Se trata de un programa de telerrealidad que aborda la competencia de Dragas más importante en México, creado por “La Gran Diabla Producciones”, la cual tiene como finalidad enaltecer el arte drag nacional e hispano, y donde 14 “feminosas” se disputarán la Corona de este Séptimo Sello.

¿Dónde ver “La más Draga 7” y cuántos capítulos lleva el reality drag más famoso de México?

La séptima temporada de “La más Draga 7” puede verse en el canal de YouTube de “La más draga”. Se estima que este programa esté compuesto de 12 episodios en total. El último se estrenaría el 16 de diciembre de 2025.

¿Quién conduce “La más Draga 7”?

Karime Pindter fue la conductora del capítulo dos, donde Sylvia Pasquel lloró en “La más draga 7”, así como también lo fue en el anterior episodio, titulado “La más guelaguetza”.