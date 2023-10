“Me encuentro bien”: Sylvia Pasquel manda mensaje tras paso del huracán Otis

Sylvia Pasquel manda mensaje tras paso del huracán Otis. Foto: Cuartoscuro

Sylvia Pasquel compartió un mensaje en su cuenta de redes sociales negando que esté en calidad de desaparecida luego del paso del huracán Otis en Acapulco, aunque confesó que su casa “quedó muy afectada”.

“A todos les quiero informar que me encuentro bien, triste por ver mi amado puerto destruido. Mi casa quedó muy afectada. No tengo señal, ni batería, por eso estoy “desaparecida”; y salir del puerto es imposible… Me encuentro bien”

La actriz, madre de Stephanie Salas, afirmó que todo lo que se ha dicho sobre su supuesta desaparición no son cosas ciertas y prometió a sus seguidores que pronto regresaría a las plataformas digitales.

“Por este medio quiero desmentir todo lo que se está diciendo de mí. Pronto regresaré a las redes, por ahora no tengo ánimos de nada. Me encuentro bien”.

Sylvia Pasquel es una de las famosas que siente un gusto por el puerto de Acapulco, tanto que tiene una casa en la famosa zona de Guerrero, entidad declarada como estado de emergencia.

Según reportes, la hija de Silvia Pinal se encontraba en su casa al momento del paso de poderoso huracán Otis que devastó el puerto y otras zonas de Guerrero. Su estancia en Acapulco era con la intención de recuperarse luego de un presunto accidente que sufrió y que habría causado que se perdiera la boda Michelle Salas, su nieta.

“Abrazo enorme”: fans festejan comunicado de la actriz

Tras el anuncio en su cuenta oficial, Sylvia Pasquel recibió decenas de muestras de cariño y apoyo por parte de sus seguidores, quienes celebraron que la actriz se encontrara bien luego del paso del huracán Otis.

“Te quiero, Sylvia. Abrazo enorme”, “¿En qué se te puede ayudar?”, “Ánimo Sylvia, gracias a Dios que tú y tus seres queridos se encuentran bien”, “Tú eres una mujer trabajadora y pronto recuperarás lo perdido”, “Fuerza, mi Pasquel. Dios con ustedes”, “Abrazo, querida Sylvia”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.