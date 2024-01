¡Sus ahorros!  Sylvia Pasquel revela que hizo un “gastazo” tras el accidente en Turquía

Sylvia Pasquel revela que hizo un “gastazo” tras el accidente. Foto: Cuartoscuro

Sylvia Pasquel reveló que luego del accidente que sufrió durante sus vacaciones y que le impidió ir a la boda de su nieta Michelle Salas, su economía ser vio fuertemente afectada. De acuerdo con la hija de Silvia Pinal, no pudo hacer uso del seguro.

“Fue un gastazo. Perdí muchos aviones, muchos hoteles, tuve que hacer muchos gastos extras… Como nadie sabía que tenía seguro, cuando quisimos activar el seguro, ya no se pudo”.

En entrevista con “Ventaneando”, la actriz explicó que su regreso al teatro con la obra “No seré feliz, pero tengo marido”, le ha impedido tomar sus terapias, aunque, dijo, ya las retomara; además, explicó qué es lo que le hacen.

“Ahorita no he estado en la terapia porque he estado de promoción, pero ya empiezo próximamente con las terapias. Te ponen unas cosas que te dan toquecitos eléctricos, me ponen calor, me ponen a hacer ejercicio para fortalecer los músculos”.

La actriz reveló que, producto del accidente, bajó varios kilos y que aún resiente los estragos que de la fuerte caída que la alejó de los reflectores varias semanas.

“Bajé 10 kilos y todavía me duele el hombro y la mano, porque la mano me la rompí. Todo el lado derecho que fue donde me pegué, pues, tengo mis temas, pero hay que echarle ganas”.

El accidente de la actriz

En octubre del 2023, se dio a conocer que Sylvia Pasquel había sufrido un accidente durante un viaje que hizo por varios países, previo al enlace nupcial de Michelle Salas con Danilo Diaz Granados.

Sin embargo, ninguna de las integrantes de la dinastía Pinal emitió información que confirmara, o desmintiera, los reportes en ese momento.

Fue hasta varias semanas después cuando la propia Pasquel emitió un mensaje tras su caída en Turquía.