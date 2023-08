¿Quién no va a la boda? Sylvia Pasquel revela detalles del enlace de Michelle Salas

Sylvia Pasquel dice que Silvia Pinal no irá a boda de Michelle. Foto: Cuartoscuro

Sylvia Pasquel, abuela de Michelle Salas, reveló algunos detalles sobre la próxima boda de la modelo con el empresario venezolano Danilo Diazgranados, con quien se comprometió hace meses, según compartió la mexicana.

En entrevista con algunos medios de comunicación, Pasquel afirmó que, aunque la familia está viendo los preparativos para el enlace matrimonial, Silvia Pinal, la matriarca, podría no asistir a la boda de su bisnieta, pues, dijo, “es un tema”.

“Mi mamá ya es una persona muy adulta, es una persona que, para viajar con ella, es un tema porque no nada más es ella. Tiene que llevar enfermeros, y los enfermeros tienen que tener un pasaporte, tienen que tener visa, y no es como me voy a Acapulco y me llevo a mi mamá con los enfermeros”, señaló la hija de Silvia Pinal.

Y aunque la famosa que consagró el programa “Mujer, casos de la vida real” no pueda asistir a la boda, Pasquel dijo que ella se encuentra preparándose para lucir bien ahora que su nieta mayor llega al altar.

“Estoy viendo qué onda porque andar cargando el vestido. Estoy viendo mejor que en donde vaya a ser (la boda) comprarme algo hecho allá”.

¿Luis Miguel irá a la boda de Michelle Salas?

Una de las grandes incógnitas sobre la boda de la modelo que, desde hace años, mantiene un distanciamiento con Frida Sofía, es si Luis Miguel asistirá al enlace o no. Al respecto, Sylvia Pasquel se limitó a bromear afirmando que la opción podría ser un doble, de los que, se dice, ocupa el “Sol” para cumplir con sus conciertos.

“Un doble (de Luis Miguel) para vernos originales”, bromeó Sylvia Pasquel.

La madre de Stephanie Salas, quien procreó a Michelle junto a Luis Miguel, se sumó a lo dicho por Jorge “Burro” Van Rankin al negar que el “Sol” se valga de dobles para sus apariciones públicas.

“No se malviajen. No existe eso”, señaló la actriz.