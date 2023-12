¡Se sinceró! Sylvia Pasquel habla por primera vez de la boda de su nieta y revela que tuvo depresión

Sylvia Pasquel revela que tuvo depresión tras su caída. Foto: Getty

Sylvia Pasquel habló sobre su estado de salud y confesó lo duro que fue no poder asistir a la boda de su nieta Michelle Salas, que se convirtió en uno de los eventos más esperados en el mundo del espectáculo.

“Fue una experiencia muy fuerte, muy difícil, sobre todo, muy triste porque me impidió ir a la boda de mi nieta. Lo que más me dolió fue no poder estar con ella en ese momento tan importante”

La actriz aseguró que ella no tuvo injerencia en la lista de invitados en la que no estuvo incluida su hermana Alejandra Guzmán

“Yo les quiero aclarar una cosa. No era mi boda, yo también estaba invitada. No puedo llegar a decir a quién inviten y a quién no inviten”

En una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la hija de Silvia Pinal recordó lo difícil que fue su estancia en el hospital en Turquía, pues no lograba comunicarse con el personal médico debido a la diferencia de idiomas.

“Estuve 7 días en un hospital allá en Turquía, que muy difícil la experiencia porque nadie habla ningún idioma que no sea el turco. Increíble en un país tan visitado por turistas, nadie habla inglés. Todo el tiempo que estuve en el hospital no había mucha comunicación con los doctores, todo me lo hablaban el turco y por más que ponía el traductor no había mucha comunicación”

“Andaba yo muy deprimida”

Sylvia Pasquel confesó que su estado de salud afectó su estado anímico, por lo que, dijo, sufrió un cuadro de depresión que la llevó, incluso, a pensar en no regresar a su carrera en el mundo del espectáculo.

“Duele, muchachos. Duele que le digan a uno tantas cosas desagradables… Andaba yo muy deprimida, al grado de que ya estaba yo tirando la toalla, no quería saber nada. Ya no quería ni siquiera regresar a mi carrera”

Pese a su estado de ánimo, Pasquel, aseguró, no tuvo que medicarse, pues, además de que dijo temerle a la medicación por depresión, la presencia de su familia le ayudó mucho; sin embargo, tal parece que la relación entre Sylvia y Alejandra Guzmán no está bien, ya que, al parecer, no estuvo al pendiente de su salud.

“Gracias a Dios y a mi familia, porque mi hija y mis nietas estuvieron aquí siempre conmigo. Mis hermanas Rocío, Mary Paz, Ariana, mi hermano Rafael, mi hermano Pepe, todos estuvieron aquí conmigo, siempre preocupados por mí”