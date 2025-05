GENERANDO AUDIO...

Sylvia Pasquel es la hija mayor de Silvia Pinal. Fotos: Cuartoscuro

Sylvia Pasquel reveló que despidió a las enfermeras de su madre, la actriz Silvia Pinal, luego de descubrir que le suministraban somníferos de más con la intención de mantenerla dormida durante el día. La actriz dio detalles sobre éste y otros temas personales durante una entrevista con Yordi Rosado, donde también habló sobre la muerte de su hermana Viridiana Alatriste y el impacto de las redes sociales en su carrera profesional.

Sylvia Pasquel despidió a enfermeras que dormían a Silvia Pinal

La también actriz relató que tomó la decisión de cambiar al personal médico que cuidaba a Silvia Pinal tras detectar que la mantenían bajo los efectos de medicamentos para dormir, situación que alteró su estado de conciencia.

Según Pasquel, fue un médico quien logró revertir los efectos y devolverle lucidez a la primera actriz. Señaló que incluso en ese estado, su madre podía sostener conversaciones, lo cual evidenció que el tratamiento que recibía no era el adecuado.

“Ya estaba en una silla de ruedas, estábamos en el proceso de cambiar a las enfermeras porque descubrí que le estaban dando somníferos de más y tenían a mi mamá todo el día dormida. Entró el doctor que la sacó, adelante, si alguien la mantuvo todos estos años fue él (…) la puso lúcida, ella te platicaba, te contestaba”

Sylvia Pasquel

También mencionó un episodio relacionado con la participación de Silvia Pinal en una obra de teatro, en la que presuntamente las enfermeras le administraron un laxante el día anterior al estreno. Esto habría provocado que la actriz se presentara en un estado de salud comprometido, lo que generó preocupación en medios y redes sociales.

“Dicen las malas lenguas que las enfermeras que la empastillaban para que estuviera dormida, parece que le dieron el día anterior un laxante para que mi mamá estuviera enferma. Yo estaba en Acapulco y me regresé ese día, porque ese día era el día del estreno y desgraciadamente mi camioneta empezó a calentarse, se me paró y me tuvieron que remolcar hasta Cuernavaca (…) llegué a mi casa y ya había pasado todo el zafarrancho”

Sylvia Pasquel

Silvia Pinal habría sido medicada antes de su obra de teatro

Durante la entrevista, Sylvia Pasquel explicó que mientras ella se encontraba en Acapulco, recibió la noticia de que su madre estaba indispuesta. Relató que regresó de inmediato, pero su vehículo se descompuso en el camino y no logró llegar a tiempo al evento. Al llegar a su casa, ya se había reportado lo sucedido.

Pasquel añadió que esas circunstancias fueron clave para tomar la decisión de remover al personal médico, ya que los efectos del laxante y el sedante pusieron en riesgo la salud y dignidad de su madre.

Sylvia Pasquel recuerda la muerte de Viridiana Alatriste

Otro tema abordado fue la pérdida de su hermana, Viridiana Alatriste, quien falleció en un accidente automovilístico a los 19 años. Pasquel comentó que su hermana tuvo un presentimiento días antes de su muerte, ya que le confesó que probablemente no asistiría a la boda de su madre, Silvia Pinal, sin explicar las razones con claridad.

“Fue muy fuerte porque yo era cercana a mi hermana. Y a mí fue a la primera que le avisaron y yo presentía que algo iba a pasar porque la andaban buscando desde el día anterior (…), mi mamá se iba a casar y ella estaba haciendo la telenovela con mi mamá y mi hermana me dijo: ‘yo presiento que no voy a estar en la boda de mi mamá’, y yo, ‘claro que sí, te van a dejar ir a la boda'”

Sylvia Pasquel

Pasquel relató que fue la primera en ser notificada sobre el fallecimiento y que tuvo que reconocer el cuerpo, así como dar la noticia a su madre. La actriz expresó que fue un momento extremadamente difícil para su familia.

“Cuando me hablaron en la mañana para decirme y tuve que ir a reconocer el cadáver fue muy fuerte, más avisarle a mi mamá, que ya más o menos se había enterado porque había empezado a salir la noticia en la radio y todo ese proceso fue muy difícil para mí”

Sylvia Pasquel

Pasquel indicó que siempre recuerda a su hermana, además de mencionar que su muerte fue muy dura.

“No importa la edad que tengas, cuando una persona a la que amas se va, de esa manera tan brutal, claro que te pega durísimo. Con el tiempo se transforman los cariños, las ausencias”

Expresó la actriz

Las redes sociales, un requisito profesional para Sylvia Pasquel

En otro momento de la conversación, la actriz señaló que, debido a los cambios en la industria del entretenimiento, se ha visto obligada a mantenerse activa en redes sociales. Según explicó, la cantidad de seguidores es un factor determinante para ser considerada en proyectos laborales.

“Pues es que ya ahorita no te contratan si ya no tienes seguidores (…) ya te hablan nada más porque tienes seguidores, esto desde la pandemia”

Sylvia Pasquel

Afirmó que esta tendencia se intensificó tras la pandemia por COVID-19, y por ello ha tenido que adaptarse creando contenido constantemente para mantener su presencia digital.

