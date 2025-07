Tania Rincón desmiente estafa de Werevertumorro y Escorpión Dorado: “Es completamente falso”

GENERANDO AUDIO...

Luego de que circularan versiones sobre una supuesta estafa por parte de los creadores de contenido Gabriel Montiel, conocido como Werevertumorro, y Álex Montiel, mejor conocido como Escorpión Dorado, la conductora Tania Rincón rompió el silencio y negó haber sido víctima de fraude.

En redes sociales comenzó a esparcirse el rumor de que Rincón habría perdido un millón de pesos tras su paso por el proyecto de futbol femenil, de la Queens League, donde era la presidenta del equipo “Peluche Caligari“.

¿Cómo surgió el rumor?

Tania habría sido estafada por los hermanos Montiel al no ver el dinero que supuestamente le tuvieron que pagar, así lo dio a conocer la periodista Inés Moreno en su canal de YouTube.

“Hay que invertirle para buscar patrocinios, comprar camisetas, pagar a todo mundo y luego se recogen las ganancias mismas que nunca vio Tania Rincón. No le pagaron bien y ella se quedó callada, se resignó para seguir trabajando con el equipo de las chicas y no quedarles mal, a pesar de que pues no le habían pagado y estaba muy molesta con los hermanos Montiel”, declaró Inés Moreno en su canal de YouTube.

La periodista señaló que Tania invirtió aproximadamente un millón de pesos en el proyecto pero que lo abandonó al no ser redituable.

Tania Rincón desmiente los rumores de la estafa

La conductora publicó un video en su cuenta de Instagram en donde desmintió las especulaciones y aclaró la razón por la que abandonó al “Peluche Caligari”.

Tania comentó que desde la mañana compañeros de espectáculos la buscaron para que diera su versión de la nota, la cual dijo que era falsa y que anda circulando acerca de la supuesta estafa.

“Eso es totalmente falso, en su momento y a través de redes sociales de esta cuenta que ustedes conocen les di a conocer con mucha tristeza que me despedía de la Queens League por un tema personal”, compartió Tania.

Tania dijo que como era un negocio a ella no le estaba redituando, además de que tenía mucho trabajo y el puesto de presidenta demanda mucho tiempo y un compromiso importante.

“Así se lo anuncié a Gabriel, se lo anuncié a Alex y esa fue la decisión que tomé, en ningún momento me robaron, no me estafaron eso es completamente falso, se los quería aclarar, se los quería contar”, fueron las palabras de Rincón.

Respecto a las acusaciones, el creador de contenido y presidente de “Peluche Caligari”, Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, compartió un mensaje en su cuenta de X.

“Lo mejor de todo es que siempre sale la nota “mala” y los comentarios son en contra. No decido hablar para no darles interacciones y cuando sale la verdad no tiene el mismo alcance que la nota mala. 18 años en esto y los enemigos cada temporada son más poderosos”, escribió.

Además en su cuenta de Instagram compartió el mensaje de Tania Rincón en historias y compartió un mensaje:

“De voz de @taniarin hay quien miente solo por interacciones. Tengan cuidado con lo que creen y de quien lo creen. Gracias por aclarar Tania”, compartió el influencer.

Por su parte Alex Montiel compartió de igual manera el mensaje de Rincón en sus historias de Instagram y sólo puso “Gracias @taniarin!”.