Tania Rincón es una de las conductoras más reconocidas de la televisión gracias a su participación en matutinos como Venga la Alegría y Hoy, programa en el que actualmente trabaja, y quien compartió la noticia de su separación de Daniel Pérez.

A través de su cuenta de Instagram, la también locutora anunció su separación de Daniel Pérez, quien fuera su esposo desde hace más de 12 años y con quien tuvo dos hijos, Patricio y Amelia.

“Esta decisión la tomamos desde nuestro profundo amor y entendiendo que siempre nos tendremos el uno al otro. Tenemos y seguiremos formando una hermosa familia. Agradecemos el cariño y apoyo de nuestra familia y amigos en este momento de transición”, expresó en la publicación compartida en redes sociales.

Tania Rincón llora al hablar de su separación con Daniel Pérez

Tania Rincón rompió en llanto durante la emisión de Hoy, luego de revelar detalles de su ruptura con Daniel Pérez. Además, la conductora reveló que el padre de sus hijos ya dejó la casa en la que vivían.

“Sólo agradecerles el apoyo, para llegar a un comunicado como el que llegamos… hay un proceso, primero que empieza con enojo, tristeza, muchas horas de terapia”, dijo la conductora.

Ver más Tania Rincón llora en el programa Hoy tras anunciar su separación de su esposo Daniel pic.twitter.com/rUbnl2jRrl — Día Noticias (@noticiasdiamx) March 1, 2023

Finalmente, visiblemente afectada y conmovida, aunque con el apoyo de sus compañeras del programa, Tania Rincón anunció que Daniel Pérez dejó la casa en la que vivían el pasado domingo.

“Dani dejó la casa el domingo, fuimos a conocer su nueva casa. Sí, estamos bien, nuestros hijos van a estar bien. Sé que no soy la primera mujer que pasa por algo así, pero no porque sea amistosa, no quiere decir que no sea dolorosa”, señaló la también especialista en deportes.

¿Quién es Tania Rincón?

Tania Rincón nació el 15 de diciembre de 1987 en La Piedad, Michoacán, por lo que actualmente tiene 36 años. En 2006 fue ganadora del certamen “Nuestra Belleza Michoacán”, aunque también participó en “Nuestra Belleza México”, quedando como una de las semifinalistas.

Ver más Andamos bien ‘azterik’, como dicen los chavos de hoy 😂 pic.twitter.com/w9dwnhE7g1 — Tania Rincón (@taniarin) January 18, 2023

En 2008, Tania Rincón llegó a TV Azteca, televisora en donde estuvo al frente del programa “Top Ten”. Tras la finalización de la emisión, la presentadora se unió a Venga la Alegría, programa en el que ganó mayor popularidad.

Actualmente, forma parte del matutino Hoy, siendo parte de la conducción principal, junto a Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Paul Stanley y Arath de la Torre.

Las mejores fotos de la conductora

Tania Rincón tiene una figura y belleza envidiable

La conductora tiene estilo y buen gusto por la moda

Su trabajo en televisión la ha colocado como una de las favoritas del público, al grado de posar junto a grandes celebridades como David Beckham

Tania Rincón lleva un estilo de vida saludable, razón por la que tiene una figura de impacto