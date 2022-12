“Estoy superenojada”: Tatiana estalla contra aerolínea por dejarla varada en CDMX

Tatiana estalla contra Aeroméxico por dejarla varada en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Tatiana, la llamada “Reina de los niños”, estalló contra Aeroméxico luego de que le impidieran abordar el avión que la llevaría a Ciudad del Carmen, en donde tiene programada una presentación.

Con una serie de videos que la famosa colocó en sus redes sociales, Tatiana, quien fue internada de emergencia meses atrás, denunció los malos tratos que recibió por parte del personal y, lo que consideró, “falta de criterio”.

“Estoy superenojada, muy enojada con Aeroméxico. Resulta que nos íbamos a Ciudad del Carmen, Campeche, estamos en escala de Monterrey a Ciudad de México, y de Ciudad de México a Ciudad del Carmen, dejaron subir a la mitad de mi staff y la otra mitad nos quedamos. Nos cerraron, enfrente de nuestra cara… La falta de criterio de la señorita y el señor encargado”.

Ver más Muy enojada con @Aeromexico y la actitud de dos empleados ! En #CDMX pic.twitter.com/lHrIKWZui9 — Tatiana (@TatianaPalacios) December 19, 2022

En otra grabación, la cantante reveló cómo fue que quedó fuera del vuelo que la llevaría a Campeche para su presentación, por los que cobra, se dice, entre 40 y 200 mil pesos.

“No dijeron ‘ya se llenó ese camioncito, van a subir a la gente, espérense y viene otro’, y a la mera hora nos dijeron: ‘ya no viene otro y ya se cerró el vuelo’. Pero le vi cara, a la señorita y al chavo, como de no, porque no quiero; porque todavía faltaba posición remota y subir y bajar mis maletas…Le vi la mala fe, nunca había sentido esa mala vibra”. Tatiana.

“No aparece mi maleta”: Tatiana hace otra denuncia

Pero el enojo de Tatiana no paró ahí, pues, en otro video, la famosa denunció que tras dejarla varada en Ciudad de México, la aerolínea no podía entregarle su equipaje, pues no lo encontraba, situación que hizo estallar más a la conductora, pues, dijo, ahí tenía su vestuario.

“No aparece mi maleta. Llevamos aquí, no sé cuánto tiempo haciendo reclamo de equipaje, según esto la maleta no se podía ir a Ciudad del Carmen si yo no me subía al avión. Resulta que en Ciudad del Carmen no aparece, y resulta que en Ciudad de México, tampoco, y en Monterrey, tampoco. No aparece mi maleta. Gracias, Aeroméxico”. Tatiana.

Tatiana, quien ha sorprendido con fotografías en donde resalta su figura, explicó que a los trabajadores de Aeroméxico se les entregó lo necesario para poder recuperar su equipaje sin éxito.

“Ya les dimos el ticket, ya les dimos todo. No es posible esta situación. Ahí tengo mi vestuario y todo para mi show de mañana, voy a tener que mandar pedir otro vestuario”. Tatiana.

Finalmente, Tatiana destacó que tuvieron que rentar una camioneta para que la llevara a ella y al su equipo de trabajo a Ciudad del Carmen por carretera, enfatizando que ser harían más de 10 horas de camino.