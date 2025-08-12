GENERANDO AUDIO...

Taylor Swift. Foto: AFP

La estrella del pop Taylor Swift sorprendió a sus fans al anunciar la “pre-preventa” de su duodécimo álbum de estudio, titulado The Life of a Showgirl. La revelación llegó justo después de la medianoche del martes, con publicaciones en su sitio web que encendieron la expectativa mundial.

En su tienda en línea, Swift mostró imágenes difuminadas de un vinilo, un CD y una cinta de casete, todos con un candado naranja brillante. Según el anuncio, la portada del disco se revelará más adelante y, aunque la fecha oficial de lanzamiento no se conoce, el álbum llegará antes del 13 de octubre.

“Quería mostrarles algo”, dice la cantante en un video de Instagram, mientras sostiene un vinilo con la portada completamente borrosa. “Este es mi nuevo álbum, The Life of a Show Girl”, afirma en un fragmento del pódcast New Heights, conducido por su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, y su cuñado, el exjugador de la NFL Jason Kelce.

El nuevo material discográfico sucede a The Tortured Poets Department, lanzado el año pasado, que vendió 1.4 millones de copias en su primer día. Desde 2021, la ganadora de 14 premios Grammy ha estado regrabando sus seis primeros discos para recuperar los derechos de su música, en medio de una disputa que inició en 2019 con ejecutivos discográficos.

En mayo, Swift anunció que había comprado todo su catálogo por una suma no revelada, un paso clave en su carrera. La también compositora de 35 años ha roto récords con su gira Eras, que en casi dos años recaudó 2.000 millones de dólares en 149 conciertos alrededor del mundo, convirtiéndose en la más lucrativa de la historia de la música.