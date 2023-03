Taylor Swift estrenará cuatro canciones para celebrar el inicio de su gira

Taylor Swift anunció que estrenará cuatro canciones .

La cantante Taylor Swift anunció desde su cuenta de Instagram que estrenará cuatro canciones a la medianoche de este jueves como parte de una “celebración” previa a su gira “The Eras Tour”.

Solo uno de los cuatro temas será inédito, ya que las otras tres son nuevas grabaciones d viejos temas, dentro de la producción que Swift ha emprendido para poder recuperar su música, después de que el productor Scooter Braun vendiera las canciones originales a Ithaca Holdings y ella perdiera los derechos de autor de parte de su catálogo.

“Eyes Open” (Taylor’s Version), “Safe & Sound” (Taylor’s Version), “If This Was a Movie” (Taylor’s Version) y “All of the Girls You Loved Before”, son los títulos de los temas con los que la cantante de 33 años dará el pistoletazo de salida a su gira internacional el 17 de marzo.

“Eyes Open” (Taylor’s Version) y “Safe & Sound” (Taylor’s Version), junto a Joy Williams y John Paul White, son parte del álbum oficial que acompañó a la película The Hunger Games en 2012, mientras que “If This Was a Movie” tuvo su primera aparición en el álbum Speak Now de 2010.

Por su parte, “All of the Girls You Loved Before” es el único tema que no se había desvelado oficialmente, aunque la canción se filtró en febrero y se hizo viral en las redes sociales.

“The Eras Tour” es la nueva gira internacional en la que se embarcará Taylor Swift, la primera en cinco años.

Taylor Swift comenzará su camino en la ciudad de Glendale (Arizona, EE.UU.) cuyo nombre cambiará por el de Swift City, durante dos días en honor a la intérprete de Fearless.

El cambio estará vigente el 17 y 18 de marzo, los dos días en los que la intérprete dará allí los primeros conciertos de The Eras Tour.

Con su último álbum, “Midnights”, que salió a la venta en octubre, Swift se convirtió en la primera artista musical en la historia en conseguir los 10 primeros puestos de la lista de 100 canciones del Billboard Hot 100, y el disco fue el más escuchado de Spotify en un solo día.