“Mi corazón está roto”: Taylor Swift lamenta la muerte de fan durante concierto en Brasil

Pacientes JOGADOS NAS CALÇADAS dos EUA por falta de dinheiro, e Ana Clara, 23 anos, MORRENDO DE DESIDRATAÇÃO no show de Taylor Swift no Brasil ao ser proibida de entrar com sua própria garrafa d’água



Este é o mundo capitalista nojento que prioriza o lucro em detrimento da vida… pic.twitter.com/zPfqRBdHTG