GENERANDO AUDIO...

Taylor Swift es una de las cantantes más populares. Foto: Universal Music

Taylor Swift estrenó este jueves su nuevo álbum “The Life of a Showgirl”, un material compuesto por 12 canciones que exploran distintas facetas musicales de la intérprete. Entre los temas, destaca una colaboración especial con Sabrina Carpenter, una de las voces emergentes más populares del pop actual.

“The Life of a Showgirl”, el nuevo disco de Taylor Swift, lo puedes escuchar por Claro música.

En esta producción, que marca su duodécimo disco de estudio, Swift vuelve a trabajar junto a Max Martin, el reconocido productor responsable de varios de sus mayores éxitos como “We Are Never Ever Getting Back Together”, “Blank Space” y “Shake It Off”.

¿Cuáles son las canciones que integran “The Life of a Showgirl”?

La nueva producción de la cantante se compone de 12 canciones sin bonus track, porque “no hay otras canciones. Son 12. No hay número 13… dije todo lo que necesitaba decir”, aseguró Taylor Swift.

“The Fate of Ophelia”

“Elizabeth Taylor”

“Opalite”

“Father Figure”

“Eldest Daughter”

“Ruin the Friendship”

“Actually Romantic”

“Wi$h Li$t”

“Wood”

“CANCELLED!”

“Honey”

“The Life of a Showgirl” (feat. Sabrina Carpenter)

Taylor Swift y su “The Life of a Showgirl”

Taylor Swift presentó “The Life of a Showgirl” como un recorrido entre bastidores durante la gigantesca gira del año pasado, que batió récords y abarcó todas las épocas (o “eras”, como ella las llama) de su carrera.

El álbum “nació durante la época más feliz, loca e intensa de mi vida. Y esa emoción se refleja” en sus 12 canciones (incluido un dueto con la estrella emergente del pop Sabrina Carpenter), aseguró.

“The Life of a Showgirl” viene en cuatro versiones deluxe en CD:

Sweat and Vanilla Perfume Edition

It’s Frightening Edition

It’s Rapturous Edition

It’s Beautiful Edition

Cada una incluye una portada específica y fotografías exclusivas, además de una caja de joyería con brazaletes coleccionables. También están disponibles formatos en vinilo, casete y CD estándar, todos con un póster incluido.

La cantante vuelve a trabajar con Max Martin y Shellback

Para esta nuevo disco la cantante volvió a trabajar con los productores suecos Max Martin y Shellback (Karl Johan Schuster), quienes lideraron la transición de Taylor del country al pop en “Red” (2012), “1989” (2014) y “Reputation” (2017).

Su prometido Travis Kelce ya había anunciado temas enérgicos que harán bailar como “22” y “Shake It Off”, creados junto al mismo dúo sueco.

Así, este lanzamiento también parece un resurgimiento del ritmo después de álbumes folk (“Folklore” y “Evermore” en 2020) e introspectivos (“Midnights” en 2022 y “The Tortured Poets Department” en 2024).

“The life of a Showgirl” también llega a los cines

Junto con el lanzamiento, salas de cine en unos 50 países programaron proyecciones especiales de viernes a domingo. Se presentará un videoclip y su making-off, así como una versión karaoke del álbum.

Según el sitio web especializado Deadline, se espera que el evento genere entre 30 y 50 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos.

Taylor Swift toma el control

Swift, que anunció el álbum en el pódcast de su prometido, Travis Kelce, a mediados de agosto, “está tomando el control de (…) cada aspecto de su música y su presentación al público”, algo “único” en la historia, señaló Toby Koenigsberg, profesor del Departamento de Música de la Universidad de Oregon.

“También comprendió la importancia de que sus comunidades de fans interactúen en la vida real, y no solo en las redes sociales”, comentó sobre este evento cinematográfico.

Sin embargo, este profesor lamenta que “la gente habla de su notable perspicacia empresarial, su fama y otras cosas, y en cierto modo pasan por alto la esencia de lo que hace: su talento como compositora”.

Desde su álbum debut en 2006, “ha demostrado ser capaz de escribir consistentemente buenas canciones (…) de una manera que casi nadie más puede”, destacó.