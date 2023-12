Taylor Swift es nombrada persona del año 2023 por la revista TIME

Taylor Swift es la persona del año 2023, ¿por qué? | Foto: AFP

Taylor Swift, cantante estadounidense que brilló por su gira “The Eras Tour“, fue nombrada como la persona del año 2023 por la revista TIME.

“Taylor Swift encontró una manera de trascender fronteras y ser una fuente de luz (…) Es una rara persona que es a la vez escritora y heroína de su propia historia”. Sam Jacobs, editor en jefe de la revista TIME

¿Por qué Taylor Swift es la persona del año 2023?

La publicación estadounidense hizo un repaso del año que tuvo Taylor Swift, destacando que 2023 fue fundamental para definir “el oficio” del ícono pop.

“Este fue el año en que perfeccionó su oficio, no sólo con su música, sino también en su posición como maestra narradora de la era moderna. El mundo, a su vez, observó, hizo clic, lloró, bailó, cantó, se desmayó, viajó en caravana a estadios y salas de cine, dejó que su trabajo resonara en sus vidas”. TIME.

Al respecto, la intérprete de éxitos como Cruel Summer y Anti-hero aseguró que jamás se había sentido tan feliz y orgullosa, con respecto a los logros que cristalizó a lo largo del último año.

Asimismo, reconoció que este año se sintió diferente con respecto a otras “eras” de su vida y su trayectoria. “Se siente como el momento decisivo de mi carrera, que ocurrió a los 33 años“, declaró para la revista.

El éxito de “The Eras Tour” rompió barreras

“The Eras Tour” fue la principal vitrina que colocó a Taylor Swift como una de las artistas más importantes del año. No sólo dio 27 conciertos en Estados Unidos, sino que también visitó a México, Argentina y Brasil.

En entrevista con la revista TIME, detalló los desafíos de montar un show de esta magnitud, pues cada espectáculo duró más de 180 minutos con más de 40 canciones, además de 16 cambios de vestuario y escenarios diferentes.

“Quería hacer un espectáculo que fuera más largo de lo que jamás pensaron, porque eso me hace sentir bien al salir del estadio”, declaró la persona del año.

La publicación no menciona que, en uno de sus conciertos de Brasil, una fanática falleció por un paro cardíaco en pleno show. Razón por la que, posteriormente, recibió a los familiares de Clara Benavides.

Cabe destacar que “The Eras Tour” de Taylor Swift trascendió los escenarios y llegó a las pantallas de cine, rompiendo récords de taquilla a nivel global para una película sobre un concierto.

Taylor Swift habla de la NFL y Travis Kelce

TIME también destacó que la vida privada de Taylor Swift fue una parte importante de su carrera en 2023. Desde su ruptura con Joe Alwyn hasta su actual relación con el jugador de Kansas City Chiefs, situación de la cual habló en entrevista.

“Hay una cámara como a media milla de distancia, y no sabes dónde está, y no tienes idea de cuándo la cámara te está poniendo en la transmisión, así que no sé si estoy siendo mostrado 17 veces o una vez (…) Solo estoy ahí para apoyar a Travis”. Taylor Swift para la revista TIME

La estrella internacional no disimuló el impacto que ha tenido su presencia en televisión para fortalecer a la NFL. “Resulta que el futbol es increíble y me lo he perdido toda mi vida”, bromeó.

Aún sin el nombramiento por parte de la revista TIME, Taylor Swift ya se había confirmado como una de las estrellas del año al ser la artista más escuchada en Spotify a nivel global.