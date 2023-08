Taylor Swift relanzará su disco “1989” y ¿Harry Styles podría estar incluido?

Los cantantes mantuvieron una breve relación entre 2012 y 2013. Foto: GettyImages

Taylor Swift anunció el relanzamiento de su disco “1989”, el cual tendrá cinco nuevas canciones, ocasionando una emoción entre sus fans.

Ver más

El lanzamiento del disco “1989” fue en 2014 siendo todo un hito para la cantante, ya que pasó del country al pop, y donde viene el mega éxito “Shake it off”.

Durante esa época, y antes de la publicación del disco, Taylor Swift mantuvo una relación con Harry Sytles, aunque no lo confirmó, fans de la cantante aseguraron que algunas canciones de “1989” estaban dedicada al ex One Direction, como “Style” y “Out of the woods“.

Con el relanzamiento de “1989” recordamos la relación que tuvieron los dos cantantes entre finales de 2012 y principios de 2013.

La breve relación entre Taylor Swift y Harry Styles

El romance entre Taylor Swift y Harry Styles empezó a finales de 2012. Si bien ninguno de los lo confirmó nunca públicamente, tampoco ocultaron su relación y se dejaron ver juntos por la calle.

Ver más 🚨 Harry Styles has followed Taylor Swift! Rumours say he might feauture on 1989 (Taylor's Version)🤞 👀 pic.twitter.com/tNVE3nviNp — PrettyLittleThing (@OfficialPLT) August 8, 2023

La relación terminó tan sólo unas semanas después, a principios de 2013. Al parecer, Taylor descubrió que Harry le había sido infiel a través de una fotografía en la que aparecía besándose con otra chica.

Si bien nunca se supo con certeza la identidad de la mujer, algunos especularon señalaron a Cara Delevingne y Emma Ostilly, ambas ex pareja de Styles.

Si bien “1989” se lanzó en 2014, Taylor había estado trabajando en él en 2013, el año de su ruptura. “Cada día es un problema. Olvídate de hacer planes para toda la vida, ni siquiera podremos llegar a la siguiente semana”, son algunos de los versos que la artista le habría dedicado a su exnovio en estas canciones.

La publicación del disco no fue del agrado de Harry Styles ya que se mencionaban detalles de su relación y una fuente cercana al ex One Direction declaró a RadarOnline.com que el cantante se arrepentía de haber salido con Taylor Swift, y aseguraba que su relación con ella fue una auténtica pesadilla.

Aunque después de varios años las estrellas se reencontraron en la pasada entrega de los premios Grammy donde olvidaron el pasado y se saludaron de manera amigable.