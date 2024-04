¿Taylor Swift lanzó una indirecta a Kim Kardashian en una canción de “The Tortured Poets Department”?

El álbum “The Tortured Poets Department” salió en plataformas este viernes 19 de abril y las “swifties“, como se les conoce a las fans de Taylor Swift, reconocieron una supuesta indirecta de la cantante a Kim Kardashian, socialité con la que tuvo conflictos en el pasado.

En redes sociales, los seguidores de Taylor Swift argumentaron que la artista se lanza sobre Kim Kardashian es “thanK you aIMee”.

En uno de los versos de la canción de “Tay Tay“, ella le hace una alusión a una persona que la dañó en el pasado, y por las siglas del título, se interpretó que era a la hermana Kardashian:

“Cuando imagino mi ciudad natal

Hay una estatua bronceada de spray de ti

Y una placa debajo de ella

Que amenaza con empujarme por las escaleras, en nuestra escuela

Y siempre fue el mismo dolor ardiente

Pero soñaba que algún día podría decir:

‘Todo el tiempo que estabas lanzando golpes, yo estaba construyendo algo’

Y no puedo perdonar la forma en que me hiciste sentir

Grité: ‘Jódete, Aimee’ al ciеlo nocturno, mientras la sangre brotaba

Pero no puеdo olvidar la forma en que me hiciste sanar

Y no fue una pelea justa, ni una muerte limpia

Cada vez que Aimee pisoteaba mi tumba

Y luego ella escribía titulares

En el periódico local riéndose de cada paso de bebé que daba

Y siempre fue el mismo dolor ardiente”

Taylor Swift