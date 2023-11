Taylor Swift y Travis Kelce se dan tremendo beso al final de un concierto

La pareja confirmó su romance a mediados de octubre. Fotos: AFP

Taylor Swift y Travis Kelce ya no ocultan su romance y como prueba está el apasionado beso que se dieron al final de un concierto que la intérprete de “Blank Space” realizó en Argentina.

En redes sociales circulan varios videos del concierto que realizó Taylor Swift en el estadio de River Plate, en Buenos Aires. Uno de los clips que más se ha viralizado es cuando la cantante corre para besar a su novio Travis Kelce.

El romántico momento ocurrió al final del concierto. Taylor corrió toda emocionada al ver a Travis a un lado del escenario y su pareja la recibió sonriente, con los brazos abiertos.

Al parecer las y los “swifties” aprueban al 100% el noviazgo más reciente de su cantante favorita. En sitios como X (antes Twitter) comentan que si no van a tener una relación así mejor no quieren tener nada.

Aunque la pareja de moda tiene menos de un mes desde que oficializaron su romance, muchos de sus fans esperan que ambos consuman su amor en el altar o con hijos.

Durante el concierto, Taylor le cambió la letra a “Karma” para dedicársela a su novio

Aparentemente el noviazgo entre los dos va en serio porque durante el mismo concierto en Argentina, Taylor Swift le cambió la letra a una canción para mencionar a Travis Kelce.

Originalmente, el coro de la canción “Karma” dice: “‘Cause karma is my boyfriend Karma is a god” (Porque el karma es mi novio, el karma es dios), pero durante su presentación en Buenos Aires, la cantante modificó la letra:

“Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me” (El karma es el chico de los Chiefs, viniendo a casa conmigo). Mencionó Taylor durante el concierto

Cuando el jugador de los Chiefs de Kansas City escuchó que su novia lo mencionó en una canción no lo podía creer; se cubrió el rostro de emoción y no paró de sonreír mientras bailaba al ritmo de “Karma”.

