Se hizo viral en los medios de comunicación y las redes sociales la ofensa que realizó el músico cubano de salsa, Yian López Semanat en contra de la cantante Heidy Infante, nieta del famoso charro mexicano Pedro Infante, pero ¿Quién es Yian López?

Yian López es un hombre proveniente de Santiago de Cuba que se ha desarrollado profesionalmente en el mundo de la música en México, compartiendo escenario con grandes grupos que han hecho bailar a las personas por generaciones, sobre todo en el ambiente de la música salsa.

De acuerdo con su perfil en redes sociales, se puede saber que el músico estudió en el conservatorio de Música Esteban Salas y que actualmente radica en la Ciudad de México.

Aunque cuenta con Instagram, no tiene publicaciones activas hasta el momento.

Algunos de los grupos o bandas con las que se le ha visto a Yian López es la Banda Limón, La Sonora Dinamita y La Nueva Sonora, con canciones conocidas desde como “Se me Perdió la Cadenita”, normalmente se presenta como “Yian López y su Tianglaó”, amenizando desde noches mexicanas, hasta eventos en diferentes negocios, así como celebraciones en alcaldías como Iztapalapa.

Durante una presentación junto a la Nueva Sonora, Heidy Infante denunció que en el concierto por el aniversario del Mercado de Escuadrón 201, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, Yian López Semanat, de origen cubano, fue soltado por los policías.

En redes sociales fue compartido el video donde se observa como la nieta de Pedro Infante primero le da una nalgada al músico cubano, lo que derivó en que él le tocara sus partes íntimas y posterior zafarrancho en el Mercado de Escuadrón 201.

Otros usuarios de redes sociales compartieron otros videos de lo ocurrido, en donde dan cuenta cómo se desarrolló el desencuentro entre Heidy Infante y Yian López Semanat.

Al interpretar el tema “El viejo del sombrerón” de La Sonora Dinamita, ambos cantantes empezaron un intercambio de palabras durante la canción, hasta que poco a poco habría sido desplazado del show el músico cubano.

Posteriormente de lo ocurrido, Heidy Infante indicó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que interpuso una denuncia ante las autoridades por el acto de Yian López, la denuncia fue por acoso sexual, de acuerdo con las palabras de la nieta de Pedro Infante.

La cantante sufrió debido a los golpes y jalones recibidos por el cubano teniendo que usar collarín para mejorarse.

“Estoy muy lastimada, me mordió, tiene unos dientes enormes… Él voltea y me agarra mi parte con la mano derecha y me aprieta, y estoy muy lastimada. Eso es abuso sexual… Me toma con la mano izquierda y me mete el puñetazo. El tipo me jalonea durante 28 segundos y me pega donde quiera”.

Heidy Infante, cantante